مصر تستضيف الدورة القادمة لمجلس وزراء الشئون الإسلامية بالعالم الإسلامى

وافق المجلس التنفيذى لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامى بالإجماع على استضافة وزارة الأوقاف المصرية للدورة القادمة – الثالثة عشرة للمجلس – فى مصر.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المجلس وافق أيضًا على استضافة وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية للمؤتمر العام القادم – التاسع – لوزراء الأوقاف بالشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامى، وذلك بالمملكة العربية السعودية.

ويضم المجلس كلا من: "وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية رئيس المجلس، ووزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، ووزير الأوقاف بدولة الكويت، ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية، ووزير الشئون الإسلامية بدولة باكستان، ووزير الشئون الإسلامية بدولة إندونيسيا، ووزير الشئون الإسلامية بدولة جامبيا"