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اضبط مخالفة.. حدائق عمارات "الجوهرة" ببورسعيد تتحول إلى حظائر مواشى (صور)

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:00 ص
اضبط مخالفة.. حدائق عمارات "الجوهرة" ببورسعيد تتحول إلى حظائر مواشى (صور) المواشى تحول حدائق عمارات الجوهرة إلى حظائر
بورسعيد - محمد فرج

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رصد "اليوم السابع " شكوى سكان عمارات الجوهرة الكائنة بحى الزهور بمحافظة بورسعيد، بشأن تحول الحدائق التى تقع وسط مداخل الوحدات السكنية إلى حظائر للمواشى التى تركها أصحابها تأكل الأخضر واليابس ناهيك عن الروائح الكريهة بسبب فضلاتها التى تلوث البيئة.
 
ومن جانبهم ناشد الأهالى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والسعيد رخا رئيس حى الزهور بالتدخل لإنقاذ المنطقة من التلوث البيئى الذى حول حياتهم  إلى جحيم، فضلا عن الناموس والحشرات الزواحف والروائح الكريهة والفئران التى تكشر عن أنيابها ولأحد يتحرك رغم العديد من الشكاوى التى تجاهلها المسئولين.
 
 
المواشى تحول حدائق عمارات الجوهرة إلى حظائر (1)
المواشى تحول حدائق عمارات الجوهرة إلى حظائر
 
المواشى تحول حدائق عمارات الجوهرة إلى حظائر (2)
المواشى تحول حدائق عمارات الجوهرة إلى حظائر
 
المواشى تحول حدائق عمارات الجوهرة إلى حظائر (3)
المواشى تحول حدائق عمارات الجوهرة إلى حظائر 
 
المواشى تحول حدائق عمارات الجوهرة إلى حظائر (4)
المواشى تحول حدائق عمارات الجوهرة إلى حظائر 
 
المواشى تحول حدائق عمارات الجوهرة إلى حظائر (5)
المواشى تحول حدائق عمارات الجوهرة إلى حظائر 
 
المواشى تحول حدائق عمارات الجوهرة إلى حظائر (6)
المواشى تحول حدائق عمارات الجوهرة إلى حظائر 

 


بورسعيد

محافظ بورسعيد

المواشى

عمارات الجوهره بحى الزهور

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