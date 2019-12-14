اضبط مخالفة.. حدائق عمارات "الجوهرة" ببورسعيد تتحول إلى حظائر مواشى (صور)

بورسعيد - محمد فرج

رصد "اليوم السابع " شكوى سكان عمارات الجوهرة الكائنة بحى الزهور ب محافظة بورسعيد ، بشأن تحول الحدائق التى تقع وسط مداخل الوحدات السكنية إلى حظائر للمواشى التى تركها أصحابها تأكل الأخضر واليابس ناهيك عن الروائح الكريهة بسبب فضلاتها التى تلوث البيئة.

ومن جانبهم ناشد الأهالى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والسعيد رخا رئيس حى الزهور بالتدخل لإنقاذ المنطقة من التلوث البيئى الذى حول حياتهم إلى جحيم، فضلا عن الناموس والحشرات الزواحف والروائح الكريهة والفئران التى تكشر عن أنيابها ولأحد يتحرك رغم العديد من الشكاوى التى تجاهلها المسئولين.