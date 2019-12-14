سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مخاوف من رفضهم

اصلاحيو إيران يحبسون أنفاسهم قٌبيل إعلان قوائم مرشحى الانتخابات البرلمانية

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:06 م
اصلاحيو إيران يحبسون أنفاسهم قٌبيل إعلان قوائم مرشحى الانتخابات البرلمانية البرلمان الإيرانى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحبس التيار الإصلاحى فى إيران أنفاسه قبيل إعلان مجلس صيانة الدستور عن القوائم النهائية لمرشحين الانتخابات البرلمانية، المزمع اجراؤها فى 21 فبراير 2020، وسط مخاوف من رفضهم لخوض السباق الانتخابى من قبل هذا المجلس المنوط به تقييم أهلية المرشحين بحسب معايير وفقا للدستور الإيرانى.

 

وفى هذا السياق، ووسط منافسة تبدو باردة حتى الأن، كشفت صحيفة افتاب يزد الإيرانية عن مشاورات مكثفة يجريها إصلاحيين مع مجلس صيانة الدستور، بينهم الإصلاحى محمد رضا عارف وصادق خرازى وأنصارى حيث التقوا حقوقيو المجلس.

 

وأضافت أن الحقوقيين أكدوا على أن بحث أهلية المرشحين سيعتمد على 3 معايير أساسية وهى الفساد الاقتصادى والفساد الأخلاقى والمناهضة للسلطة الحاكمة، لكن الصحيفة تساءلت هل ستمنع تلك المشاورات من رفض أهلية مرشحى التيار الإصلاحى؟.

 

وفى السياق نفسه، قالت صحيفة ابتكار، بين الأمل والخوف فى الانتخابات البرلمانية، ينتظر الإصلاحيين بحث أهلية مرشحيهم فى صيانة الدستور.. وفى تقريرها قالت الصحيفة أن الإصلاحيين يواجهون اليوم تقليص رصيدهم الاجتماعى وأعزت ذلك لآداء حكومة الرئيس حست روحانى والبرلمان فى دورته الحالية الذى لم تلبى مطالبات المجتمع على حد تعبيرها.

 

وقالت الصحيفة أنه قبل تسجيل أسماء المرشحين لم يكن مرشحو هذا التيار وصلوا لخطة واستراتيجية شاملة فيما يتعلق بكيفية مشاركتهم فى الانتخابات وهذا التخبط إلى جانب سد سيانة الدستور، أدى إلى دخول الإصلاحيين فى نوبة صمت مطبق، وينتظرون اليوم الشخصيات التى ستعبر إلى المرحلة النهائية للانتخابات.

 

وبحسب الصحيفة لم تشارك الكثير من الشخصيات الإصلاحية المعروفة فى هذه الدورة من الانتخابات البرلمانية رغم دعوة الرئيس الإصلاحى الأسبق محمد خاتمى.

 

فى المقابل، قالت صحيفة اعتماد الإصلاحية أن التيار الأصولى يمنح وعودا للشعب الإيرانى باستجواب روحانى فى البرلمان واسقاطه، لافتة إلى أن هذا التيار لاسيما المتشددين يسعون لرسم برلمان يستحوذون هم على اغلبية مقاعده، وانتزاعها من حوزة الإصلاحيين والمعتدلين.

 

ومن المقرر أن يعلن غدا الأحد، مجلس صيانة الدستور القائمة النهائية للمرشحين الذين بلغ عددهم نحو 13 ألفا و896 شخصا بينهم 605 من النساء، يتنافسون على 209 مقاعد داخل البرلمان.

 

وستجرى انتخابات مجلس خبراء القيادة المتألف من 88 عضوا بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، حيث سجل نحو 57 شخص للترشح، وینتخب مجلس الخبراء لـ 8سنوات ويكمن دورهم فى تعيين خليفة لآية الله على خامنئي.


البرلمان الايرانى

ايران

انتخابات ايران

مجلس صيانة الدستور

الانتخابات البرلمانية فى ايران

حسن روحانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيران تخوض أول اختبار بعد الاحتجاجات.. 14ألف مرشح للانتخابات التشريعية بينهم 605 امرأة و75 لـ"الخبراء"..الأحد القائمة النهائية بعد فحص"صيانة الدستور"..وتوقعات ببرلمان ذو أقلية إصلاحية وسيف العزل على رقبة روحانى

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 06:30 ص

أول صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن منذ صعود ترامب برعاية سويسرية.. ظريف يعلن إطلاق واشنطن سراح الأكاديمى مسعود سليمانى مقابل الإفراج عن الباحث شيوى وانج.. بومبيو: لن نرتاح حتى نعيد الأميركيين المحتجزين

السبت، 07 ديسمبر 2019 08:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة