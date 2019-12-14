اصلاحيو إيران يحبسون أنفاسهم قٌبيل إعلان قوائم مرشحى الانتخابات البرلمانية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يحبس التيار الإصلاحى فى إيران أنفاسه قبيل إعلان مجلس صيانة الدستور عن القوائم النهائية لمرشحين الانتخابات البرلمانية، المزمع اجراؤها فى 21 فبراير 2020، وسط مخاوف من رفضهم لخوض السباق الانتخابى من قبل هذا المجلس المنوط به تقييم أهلية المرشحين بحسب معايير وفقا للدستور الإيرانى.

وفى هذا السياق، ووسط منافسة تبدو باردة حتى الأن، كشفت صحيفة افتاب يزد الإيرانية عن مشاورات مكثفة يجريها إصلاحيين مع مجلس صيانة الدستور، بينهم الإصلاحى محمد رضا عارف وصادق خرازى وأنصارى حيث التقوا حقوقيو المجلس.

وأضافت أن الحقوقيين أكدوا على أن بحث أهلية المرشحين سيعتمد على 3 معايير أساسية وهى الفساد الاقتصادى والفساد الأخلاقى والمناهضة للسلطة الحاكمة، لكن الصحيفة تساءلت هل ستمنع تلك المشاورات من رفض أهلية مرشحى التيار الإصلاحى؟.

وفى السياق نفسه، قالت صحيفة ابتكار، بين الأمل والخوف فى الانتخابات البرلمانية، ينتظر الإصلاحيين بحث أهلية مرشحيهم فى صيانة الدستور.. وفى تقريرها قالت الصحيفة أن الإصلاحيين يواجهون اليوم تقليص رصيدهم الاجتماعى وأعزت ذلك لآداء حكومة الرئيس حست روحانى والبرلمان فى دورته الحالية الذى لم تلبى مطالبات المجتمع على حد تعبيرها.

وقالت الصحيفة أنه قبل تسجيل أسماء المرشحين لم يكن مرشحو هذا التيار وصلوا لخطة واستراتيجية شاملة فيما يتعلق بكيفية مشاركتهم فى الانتخابات وهذا التخبط إلى جانب سد سيانة الدستور، أدى إلى دخول الإصلاحيين فى نوبة صمت مطبق، وينتظرون اليوم الشخصيات التى ستعبر إلى المرحلة النهائية للانتخابات.

وبحسب الصحيفة لم تشارك الكثير من الشخصيات الإصلاحية المعروفة فى هذه الدورة من الانتخابات البرلمانية رغم دعوة الرئيس الإصلاحى الأسبق محمد خاتمى.

فى المقابل، قالت صحيفة اعتماد الإصلاحية أن التيار الأصولى يمنح وعودا للشعب الإيرانى باستجواب روحانى فى البرلمان واسقاطه، لافتة إلى أن هذا التيار لاسيما المتشددين يسعون لرسم برلمان يستحوذون هم على اغلبية مقاعده، وانتزاعها من حوزة الإصلاحيين والمعتدلين.

ومن المقرر أن يعلن غدا الأحد، مجلس صيانة الدستور القائمة النهائية للمرشحين الذين بلغ عددهم نحو 13 ألفا و896 شخصا بينهم 605 من النساء، يتنافسون على 209 مقاعد داخل البرلمان.

وستجرى انتخابات مجلس خبراء القيادة المتألف من 88 عضوا بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، حيث سجل نحو 57 شخص للترشح، وینتخب مجلس الخبراء لـ 8سنوات ويكمن دورهم فى تعيين خليفة لآية الله على خامنئي.