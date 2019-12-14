ابتكار ترمومتر السوق السلعى الأسبوعى بالشرقية لقياس المستويات السعرية

وأوضح أن المؤشر مقسم إلى 4 قطاعات "غذائي _ غير غذائي _ صناعي _ مواد بناء"، ويتضمن كل قطاع عددا من السلع الأكثر تعبيرا عن هذا القطاع بنقاط وأوزان نسبية تختلف حسب أهمية السلعة ودرجة استهلاكها وحجم الإنفاق عليها لدى المستهلك النهائى، ويمثل كل قطاع وزنا نسبيا من المؤشر العام الذى بدأ بـ10000 نقطة عام 2006، وتم إعطاء عدد من النقاط لكل سلعة تمثل أوزانا نسبية لتلك السلعة مقارنة بالسلع الأخرى في نفس القطاع مقارنة بمجموع نقاط السلع التي يتضمنها المؤشر العام لترمومتر السوق.

وأشار لـ "اليوم السابع" ، إلى أنه من خلال رصد أسعار تلك السلع بصورة دورية "أسعار مستقاة من أسواق عمومية" تتأثر عدد نقاطها بالزيادة عند ارتفاع سعرها ونقصها عند انخفاض السعر، وبالتالى تتأثر المؤشرات الفرعية، وكذلك المؤشر العام الذي هو عبارة عن مؤشر مجمع، وبالتالي يتم التوصل إلى عدد النقاط الإجمالية، بما يمكن من معرفة مستوى التضخم السعري بشكل تفصيلي.

وأوضح "الشاذلي"، أن فوائد ترمومتر السوق السلعي الأسبوعي هى أنه من خلال استخراج المؤشرات الأسبوعية يمكن التعرف بدقة على أسباب التغيرات السعرية بشكل متتالي من خلال تحليل أسباب تلك التغيرات. وكذلك من خلال المؤشر السنوي يمكن قياس مستوى التضخم الحالي في كل قطاع والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأسعار بما يعطي مؤشرات في غاية الأهمية للدولة ورجال الأعمال والمستثمرين ومعرفة المشاكل اليومية التي تواجه السلع المختلفة.