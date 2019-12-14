سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إيقاف 6 حالات بناء مخالف فى 3 أحياء بالإسكندرية.. صور

السبت، 14 ديسمبر 2019 07:59 م
إيقاف 6 حالات بناء مخالف فى 3 أحياء بالإسكندرية.. صور التصدى لبناء مخالف بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت أحياء الإسكندرية حملات التصدى للبناء المخالف، حيث شن حى وسط حملة مكبرة، وفقا لتوجيهات العميد فادى وديع، رئيس حى وسط، استمرارا للتصدى لظاهرة البناء المخالف وفرض القانون.

 

وأشار بيان صادر من حى وسط، إلى أنه تم شن حملة مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف، حيث تم التحفظ على المعدات ومواد البناء بـ 3 عقارات مخالفة بحى وسط. و تم إيقاف أعمال البناء المخالف، وهدم الحائط المخالف فى الحال بالعقار الكائن بـ 17 شارع أمين سرور من عرفان بمحرم بك، كما تم إيقاف أعمال البناء المخالف والتحفظ على الونش المستخدم  بالعقار الكائن بـ 14 شارع السبكى - الباب الجديد - بمحطة مصر، بالإضافة إلى إيقاف أعمال البناء المخالف، والتحفظ على مواد البناء ( نصف طن أسمنت ) بالعقار الثالث الكائن بـ 22 شارع محمد محمد مطاوع – بالأزاريطة، وتم فى جميع الحالات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وبناءًا على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة للشارع السكندرى، ورصد جميع المشاكل والمخالفات فى المهد، والتعامل الفورى والسريع معها، وقام مدير المتابعة الميدانية بحى غرب الإسكندرية، بالمرور الميدانى بنطاق الحى، حيث تلاحظ أثناء المرور وجود أعمال تحويل غرفة إلى محل بدون الحصول على التراخيص اللازمة بشارع التلعفرى مع شارع عارف بك، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال المخالفة للقانون فى المهد، وتم التحفظ على معدات البناء، وجارى استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

فيما شن حى ثان المنتزه تحت قيادة الدكتور ياسر الجندى رئيس الحى، حملة إزالة، تم خلال الحملة التصدى لبناء مخالف بالطابق الثانى عشر علوى بالعقار الكائن بشارع 30 الجديد، وذلك لمخالفة الترخيص الصادر له بطابق أرضى وإحدى عشر طابقا علوياً، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة، وذلك بحضور ممثلى وحدة التدخل السريع وممثل عن إدارة المشروعات والعضو القانونى بمعاونة الجهات الأمنية المختصة.

بناء مخالف
بناء مخالف

 

عقار مخالف_1
عقار مخالف

 

فك الشدة الخشبية
 

الاسكندرية

حى المنتزه

بناء مخالف فى الاسكندرية

مخالفات البناء فى الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور .. حملات للتصدى للبناء المخالف وغلق المحلات الغير مرخصة بالإسكندرية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:15 م

حملات مسائية للتصدى للبناء المخالف والنباشين شرق الإسكندرية

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 10:22 م

حملات مسائية للتصدى للبناء المخالف وإشغالات الطريق شرق الإسكندرية.. صور

السبت، 23 نوفمبر 2019 11:08 م

صور.. التصدى للبناء المخالف وإزالة تعديات القلعة بالإسكندرية

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 03:43 م

صور.. حملات مسائية للتصدى للبناء المخالف بأحياء المنتزة ووسط الإسكندرية

الخميس، 21 نوفمبر 2019 08:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان بعد "خلع" ضرس العقل: بفكر أبعته المتحف المصري يتحلل

محمد رمضان بعد "خلع" ضرس العقل: بفكر أبعته المتحف المصري يتحلل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد أزمتها مع جمهور BTS.. كاتى بيري "بتنور" فى دبى

بعد أزمتها مع جمهور BTS.. كاتى بيري "بتنور" فى دبى

اليوم السابع: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ

اليوم السابع: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ

سكريبت إنقاذ الكوكب.. توني ستارك أمام ثانوس في Avengers: Endgame

سكريبت إنقاذ الكوكب.. توني ستارك أمام ثانوس في Avengers: Endgame

أغانى وأعلام من كل دول العالم قبيل انطلاق حفل افتتاح منتدى شباب العالم.. فيديو وصور

أغانى وأعلام من كل دول العالم قبيل انطلاق حفل افتتاح منتدى شباب العالم.. فيديو وصور

موجز 6.. الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ

موجز 6.. الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ

الأهلي يلبي طلب فايلر ويضع ساعة رقمية في التتش

الأهلي يلبي طلب فايلر ويضع ساعة رقمية في التتش

المعارضة القطرية: تميم موَّل حملة إعلامية بـ 5 ملايين دولار لاستهداف قادة العرب

المعارضة القطرية: تميم موَّل حملة إعلامية بـ 5 ملايين دولار لاستهداف قادة العرب

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة