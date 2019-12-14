إيقاف 6 حالات بناء مخالف فى 3 أحياء بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية حملات التصدى للبناء المخالف، حيث شن حى وسط حملة مكبرة، وفقا لتوجيهات العميد فادى وديع، رئيس حى وسط، استمرارا للتصدى لظاهرة البناء المخالف وفرض القانون.

وأشار بيان صادر من حى وسط، إلى أنه تم شن حملة مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف، حيث تم التحفظ على المعدات ومواد البناء بـ 3 عقارات مخالفة بحى وسط. و تم إيقاف أعمال البناء المخالف، وهدم الحائط المخالف فى الحال بالعقار الكائن بـ 17 شارع أمين سرور من عرفان بمحرم بك، كما تم إيقاف أعمال البناء المخالف والتحفظ على الونش المستخدم بالعقار الكائن بـ 14 شارع السبكى - الباب الجديد - بمحطة مصر، بالإضافة إلى إيقاف أعمال البناء المخالف، والتحفظ على مواد البناء ( نصف طن أسمنت ) بالعقار الثالث الكائن بـ 22 شارع محمد محمد مطاوع – بالأزاريطة، وتم فى جميع الحالات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبناءًا على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة للشارع السكندرى، ورصد جميع المشاكل والمخالفات فى المهد، والتعامل الفورى والسريع معها، وقام مدير المتابعة الميدانية بحى غرب الإسكندرية، بالمرور الميدانى بنطاق الحى، حيث تلاحظ أثناء المرور وجود أعمال تحويل غرفة إلى محل بدون الحصول على التراخيص اللازمة بشارع التلعفرى مع شارع عارف بك، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال المخالفة للقانون فى المهد، وتم التحفظ على معدات البناء، وجارى استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما شن حى ثان المنتزه تحت قيادة الدكتور ياسر الجندى رئيس الحى، حملة إزالة، تم خلال الحملة التصدى لبناء مخالف بالطابق الثانى عشر علوى بالعقار الكائن بشارع 30 الجديد، وذلك لمخالفة الترخيص الصادر له بطابق أرضى وإحدى عشر طابقا علوياً، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة، وذلك بحضور ممثلى وحدة التدخل السريع وممثل عن إدارة المشروعات والعضو القانونى بمعاونة الجهات الأمنية المختصة.



بناء مخالف



عقار مخالف



