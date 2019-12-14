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إنفوجراف.. طرق تقديم الشكاوى والتواصل مع جهاز تنظيم مياه الشرب

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:51 ص
إنفوجراف.. طرق تقديم الشكاوى والتواصل مع جهاز تنظيم مياه الشرب انفوجراف طرق تقديم الشكاوى
كتب أحمد حسن

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كشف الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، عن طرق تواصل المواطنين مع الجهاز لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتتمثل فيما يلى (التوجه لمقر الجهاز بـ12 حى المصراوية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة – الاتصال التليفونى بأرقام "‪26129611‬ - ‪26129835‬" – الإرسال بالفاكس على أرقام "‪26129836‬ - ‪26129610‬" – من خلال الموقع الإليكترونى "http://www.ewra.gov.eg/Pages/default.aspx"; – عن طريق البريد الإليكترونى ""info@ewra.gov.eg).
 
وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، أنه تم نشر إنفوجراف يوضح طرق تواصل المواطنين مع الجهاز في حالة وجود شكوى، على الموقع الإليكترونى "http://www.ewra.gov.eg"، مؤكداً أن دور الجهاز فى حماية المستهلك يتمثل فى حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات.
 
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وزاره الاسكان

مشروعات المياه والصرف

الصرف الصحى

جهاز تنظيم المياه

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