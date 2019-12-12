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صور.. فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار بالشوارع

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:08 م
صور.. فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار بالشوارع شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار من الشوارع
مطروح – حسن مشالي

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تواصل فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح إزالة تجمعات مياه الأمطار، من الشوارع الرئيسية والمناطق المختلفة، تحت إشراف الدكتور إبراهيم خالد رئيس الشركة، وقيادات القطاعات المعنية بالشركة،، لمنع تراكم مياه الأمطار التي تساقطت، فجر اليوم الخميس، وذلك لتيسير حركة المواطنين والسيارات.

 وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على ضرورة مواصلة أعمال إزالة تراكمات المياه من الشوارع،  والانتقال لأماكن تراكم المياه في المناطق المختلفة وعدم انتظار بلاغات المواطنين، مؤكدًا أنه يتابع الموقف أولاً بأول، وأنه لم تحدث أي أضرار بسبب سقوط الأمطار وتم احتواء آثارها بشكل سريع.

 وأكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن أطقم العمل بالشركة تعمل منذ الصباح الباكر بشكل جيد وتوافر لديهم المعدات والسيارات اللازمة إلى جانب خبرتهم في التعامل مع هذا الأمر، وأشاد بجهود العاملين في الشركة، خاصة مجموعات العمال التي تعمل في المياه وتحت الأمطار، في ظل الطقس السيىء وانخفاض درجات الحرارة.

 وقال محمد خضر مدير إدارة الإعلام بشركة مياه مطروح، إن  فرق عمل الطوارئ وإدارة الأزمات بالشركة، تعمل وقت وبعد سقوط الأمطار على إزالة تجمعات المياه، من الشوارع والمناطق الرئيسية أولاً بأول، وتمنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع لعدم إعاقة حركة المواطنين والسيارات.

 وكانت محافظة مطروح، قد شهدت فجر اليوم، سقوطاً للأمطار الرعدية، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالي، بشكل متقطع، وتسببت الأمطار، على مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، في تجمع مياه الأمطار في بعض الشوارع والمناطق، ونجحت أجهزة المحافظة في إزالتها من خلال السيارات ومضخات المياه.

 على جانب آخر لم تتلق غرفة عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

 يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

 

 

 فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار من الشوارع (1)

 

فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار من الشوارع 
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار من الشوارع (2)
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار من الشوارع 
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار من الشوارع (3)
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار من الشوارع 
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار من الشوارع (4)
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار من الشوارع 
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار من الشوارع (5)
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار من الشوارع 
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار من الشوارع (6)
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

 


محافظة مطروح

الساحل الشمالي

سقوط امطار

حالة الطقس

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