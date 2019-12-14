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إزالة المطبات العشوائية على طريق "مصر - أسوان" السريع بمركز إدفو

السبت، 14 ديسمبر 2019 07:42 م
إزالة المطبات العشوائية على طريق "مصر - أسوان" السريع بمركز إدفو إزالة المطبات العشوائية على طريق "مصر - أسوان" السريع
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قامت الأجهزة التنفيذية اليوم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو بإزالة المطبات العشوائية على الطريق السريع "مصر – أسوان" ناحية منطقة الشيخ على بالكلح شرق دائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان

جاء ذلك بناءا على تعليمات العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وتم إزالة المطبات بمعدات الوحدة المحلية، والتنبيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقوم بعمل هذه المطبات مرة أخرى.

 

كما قامت الوحدة المحلية لقرية البصيلية قبلى بادفو، بأعمال النظافة ورفع التراكمات والتشوينات، وتم التنبيه علي الأهالى بعدم إلقاء مخلفات على جانبى الطريق، والتحذير بتحرير محاضر لأى شخص يخالف القانون، كما قامت الوحدة المحلية لقرية وادى الصعايدة، بتهذيب الأشجار بقرية الشهامة بوادى الصعايدة.


اخبار ادفو

اخبار البصيليه

المطبات فى اسوان

ازالة المطبات العشوائية

طريق مصر اسوان السريع

مركز ادفو

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