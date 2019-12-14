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إحصائية رسمية: ربع سكان إسرائيل يعانون من الفقر غالبيتهم من الشباب

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:42 ص
إحصائية رسمية: ربع سكان إسرائيل يعانون من الفقر غالبيتهم من الشباب الفقر فى إسرائيل - ارشيفية
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إحصائية عن معدلات الفقر فى إسرائيل، حيث أوضح التقرير أن ربع سكان إسرائيل يعانون من الفقر.

وأوضحت الصحيفة التى نشرت التقرير الصادر عن منظمة "لاتيت"، أن عدد الفقراء في إسرائيل بلغ 2,306,000 ويشكلون 25.6% من مجمل السكان، بينهم 1,007,000 ولد (دون 17 عاما) ويشكلون 33.5% من هذه الشريحة العمرية.

 

معاريف
معاريف

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عدة عوامل لانتشار الفقر فى إسرائيل خلال العام الذى أوشك على الانتهاء من بينها الأزمة السياسية فى إسرائيل، وعدم تشكيل حكومة بعد مرحلتين من الانتخابات، حيث يستند التقرير على 5 جوانب لقياس الفقر، وهي: السكن، التعليم، الصحة، الأمن الغذائي والقدرة على الصمود أمام غلاء المعيشة. 

وفيما يتعلق بالأمن الغذائى، يتبين من التقرير أن 74.8% من المعتمدين على مساعدات لا يكفيهم الطعام الذي يشترونه ولم يكن بحوزتهم المال من أجل شراء المزيد من الطعام، وأن نسبة هؤلاء بين مجمل السكان تصل إلى 16.3%.

وأفاد 56% من المعتمدين على مساعدات أنهم تناولوا طعاما أقل من حاجتهم بسبب ضائقتهم الاقتصادية، و29.4% وصلوا إلى حالة جوع من جراء نقص الطعام لديهم.

 

 

 


اسرائيل

تل ابيب

فقر

الحكومة الإسرائيلية

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