أمن الجيزة يطارد المتهم الرئيسى المتورط بقتل عاطل داخل مزرعة بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، للقبض على المتهم الرئيسى فى واقعة مقتل عاطل، صادر ضده حكم بالإعدام، بسبب خصومة ثأرية، داخل مزرعة بالشيخ زايد.

وحدد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عددا من الأماكن التى يتردد عليها المتهم، وجارى مطاردته للقبض عليه، فى الوقت الذى يستجوب فيه ضباط قسم شرطة ثان الشيخ زايد، 3 متهمين مضبوطين من أسرة المتهم الهارب، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب الجريمة، رغم قبول الصلح والدية خلال جلسة عرفية.

وقررت النيابة تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرقة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

وتم الكشف عن الجريمة، ببلاغ تلقاه قسم شرطة ثان الشيخ زايد، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، أثناء تواجده بمزرعة بطريق إسكندرية الصحراوى.

بإجراء التحريات، تبين للرائد أحمد صبرى، رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد، أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية، وكشفت التحريات صدور حكم بالإعدام ضد القتيل فى قضية قتل.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 3 متهمين،، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن القتيل تورط منذ عدة سنوات فى قتل أحد الأشخاص، إلا أنه تم الاتفاق على قبول الدية، خلال جلسة صلح عرفية، والتوصل إلى إنهاء الخصومة بين الطرفين.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجنى عليه تولى حراسة مزرعة بطريق إسكندرية الصحراوى، حيث كان يختبئ بها، خشية القبض عليه، لصدور حكم بالإعدام ضده فى قضية قتل، وخلال متابعته عمله بالمزرعة، فوجىء بأحد الأشخاص من أسرة الشخص الذى قتله سابقا، يطلق النار عليه، مما أسفر عن مقتله، وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة.

وحدد رجال المباحث هوية المتهم الهارب، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وضبط رجال المباحث بقسم شرطة ثان الشيخ زايد، 3 أشخاص من أسرة المتهم الهارب، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب الجريمة، وحرر العقيد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.