أفغانستان تدرس تطبيق نظام تخفيض عقوبة السجناء عن طريق القراءة

كابول /أ ش أ/

كشفت وزارة الشئون الداخلية الأفغانية، أنها تعمل على نظام جديد يمكن للسجناء من خلاله تخفيض مدة عقوبتهم عن طريق القراءة.

وذكرت الوزارة فى بيان -نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية اليوم السبت- أن النظام يهدف إلى الترويج لثقافة القراءة بين السجناء، مشيرة إلى أنه إذا قرأ سجين كتابا يتألف من 100 صفحة على الأقل وتحدث عن محتواه لمدة تزيد عن 10 دقائق، سيحصل السجين على تخفيض 6 أيام من عقوبته كمكافأة.

ولفتت الوكالة إلى أنه حسب آخر الإحصائيات، يوجد 35 ألف معتقل فى سجون أفغانستان، معظمهم فى سجن بول تشارخى فى العاصمة كابول الذى يحتوى على أكثر من 10 آلاف سجين.