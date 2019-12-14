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السبت، 14 ديسمبر 2019 10:10 م
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أعراض انسداد الأمعاء.. ألم حاد بالبطن وقلة الشهية

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:00 م
أعراض انسداد الأمعاء.. ألم حاد بالبطن وقلة الشهية انسداد الأمعاء
كتبت هند عادل

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انسداد الأمعاء سواء الدقيقة أو الغليظة هي حالة خطيرة ولها أسباب عديدة حيث يجد الشخص المريض معاناة أو إعاقة كاملة فى تمرير البراز، وتتسبب العوائق في تراكم الطعام والأحماض المعدية والغاز والسوائل مما يسبب مشاكل صحية خطيرة للغاية.

انسداد الأمعاء قد يؤدى إلى تمزقها وانتشار البكتيريا فى البطن وهذا يمكن أن يكون قاتلا، ووفقا لموقع "Healthline" هناك عده أسباب وأعراض وراء الاصابة بانسداد الأمعاء.

 

أعراض انسداد الامعاء 

قيء، إسهال، انتفاخ، الإمساك، التشنج، قلة الشهية، عدم القدرة على تمرير البراز أو الغاز، غثيان، ألم حاد، بطن منتفخة.

القيء والاسهال علامات مبكرة على انسداد الامعاء. إن إدراك هذه الأعراض يعني أنه يمكن للشخص طلب العلاج قبل تقدم الحالة، أما إذا تطورت  الأعراض وصاحبها حمى يمكن أن يكون علامة على انقسام في الأمعاء.

 

أسباب انسداد الأمعاء
 

هناك العديد من الأسباب المحتملة لعرقلة الأمعاء، الأسباب المختلفة إما ميكانيكية أو غير ميكانيكية.

 

العوائق الميكانيكية هي حواجز مادية تمنع أو تقيد تدفق المادة عبر الأمعاء وتشمل هذه:
 

الالتصاقات ، أو الأنسجة التي يمكن أن تتطور بعد جراحة البطن أو الحوض، انسدادات، ابتلاع جسم غريب، حصى في المرارة ، الفتق، عدوى، أمراض الأمعاء الالتهابية (IBDs)، الأورام، الأمعاء الملتوية

يشير البعض إلى العوائق غير الميكانيكية مثل الدقاق ، أو الداء المشلول هذه تحدث عندما يعطل شيء ما عمل الجهاز الهضمي بأكمله.

الأمعاء الغليظة والدقيقة  تتحرك في تقلصات منسقة إذا توقف شيء ما عن هذه العملية ، فقد يحدث عائق غير ميكانيكي إذا كان الطبيب قادرًا على اكتشاف السبب وعلاجه ، فإن انسداد الأمعاء عادة ما يكون مشكلة قصيرة الأجل.

لكن بعض الحالات الطبية طويلة الأجل أو المزمنة قد تسبب انسدادًا غير ميكانيكي.

تشمل أسباب عوائق الأمعاء غير الميكانيكية:
 

جراحة البطن أو الحوض، داء السكري، قصور الغدة الدرقية، العدوى، بعض الاضطرابات العصبية والعضلية ، مثل مرض الشلل الرعاش، الأدوية الأفيونية.

 

عوامل الخطر الأخرى لتطوير انسداد الأمعاء تشمل:

السرطان وخاصة في البطن ، مرض كرون ، جراحة البطن أو الحوض السابقة ، والتي قد تزيد من خطر التصاقات، العلاج الإشعاعي.

انسداد الأمعاء يمكن أن يكون له عواقب وخيمة يجب على الشخص طلب المشورة الطبية في حالة حدوث أي من الأعراض المسببة للمرض.


انسداد الامعاء

اسباب انسداد الامعاء

اعراض انسداد الامعاء

الامعاء

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