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أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:58 ص
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019 ذهب - أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24"  178.09 ريال سعودى مقابل 47.48 دولار أمريكى .

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :
 

سعر الذهب عيار 24    بنحو  178.09 ريال         بما يعادل  47.48$

سعر الذهب عيار 22   بنحو  163.25 ريال          بما يعادل  43.53$

سعر الذهب عيار 21   بنحو  155.83 ريال          بما يعادل  41.55$

سعر الذهب عيار 18   بنحو  133.57 ريال          بما يعادل  35.61$

سعر الذهب عيار 14   بنحو  103.88 ريال          بما يعادل  27.70$

سعر الذهب عيار 12   بنحو 89.04 ريال             بما يعادل  23.74$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,538  ريال           بما يعادل  1,477$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,247 ريال             بما يعادل  332.38$

سعر كيلو الذهب         بنحو 178,085 ريال        بما يعادل  47,482$


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