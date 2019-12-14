كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" 178.09 ريال سعودى مقابل 47.48 دولار أمريكى .

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :



سعر الذهب عيار 24 بنحو 178.09 ريال بما يعادل 47.48$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 163.25 ريال بما يعادل 43.53$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 155.83 ريال بما يعادل 41.55$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 133.57 ريال بما يعادل 35.61$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 103.88 ريال بما يعادل 27.70$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.04 ريال بما يعادل 23.74$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,538 ريال بما يعادل 1,477$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,247 ريال بما يعادل 332.38$

سعر كيلو الذهب بنحو 178,085 ريال بما يعادل 47,482$