ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 13-12-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفاً مقارنة بأمس، حيث سجل "عيار 24" 177.94 ريال سعودى بما يعادل 47.45 دولار أمريكى.
وجاءت أسعار الذهب فى السعودية كالتالى:
أسعار الذهب عيار 24
177.56 ريال 47.35$
سعر الذهب عيار 22
162.76 ريال 43.40$
أسعار الذهب عيار 21
155.36 ريال 41.43$
أسعار الذهب عيار 18
133.17 ريال 35.51$
سعر الذهب عيار 14
103.57 ريال 27.62$
سعر الذهب عيار 12
88.78 ريال 23.67$
أسعار أوقية الذهب
5,522 ريال 1,473$
أسعار جنيه الذهب
1,243 ريال 331.44$
أسعار كيلو الذهب
177,556 ريال $47,347
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة