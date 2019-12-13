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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 13-12- 2019

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:04 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 13-12- 2019 الذهب
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 13-12-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفاً مقارنة بأمس، حيث سجل "عيار 24"  177.94 ريال سعودى بما يعادل 47.45 دولار أمريكى.

وجاءت أسعار الذهب فى السعودية كالتالى:

 

أسعار الذهب عيار 24
 
177.56 ريال 47.35$
 
سعر الذهب عيار 22
 
162.76 ريال 43.40$
 
أسعار الذهب عيار 21
 
155.36 ريال 41.43$
 
أسعار الذهب عيار 18
 
133.17 ريال 35.51$
 
سعر الذهب عيار 14
 
103.57 ريال 27.62$
 
سعر الذهب عيار 12
 
88.78 ريال 23.67$
 
أسعار أوقية الذهب
 
5,522 ريال 1,473$
 
أسعار جنيه الذهب
 
1,243 ريال 331.44$
 
أسعار كيلو الذهب
 
177,556 ريال $47,347
 

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