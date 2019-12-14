أسباب مختلفة لإعوجاج الأسنان.. تعرف عليها

كتبت نهير عبد النبى

اعوجاج الاسنان واحد من المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون مما تسبب الإحراج والتوتر نظرا لاختلاف شكل الاسنان، وفى الغالب يتم علاج اعوجاج الأسنان عن طريق التقويم سواء التقويم المعدنى أو الشفاف حسب حالة المريض، كما أن اعوجاج الاسنان يسبب خطورة على صحة الاسنان بسبب تراكم الطعام بين الاسنان مع عدم التمكن من غسلها جيدا مما ينشر البكتيريا والفيروسات.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك أسباب مختلفة لإعوجاج الاسنان وهى:

1: قد تكون العوامل الوراثية هى سبب إعوجاج الأسنان ، فإذا كان أحد الأبوين يعانى من اعوجاج الأسنان فتظهر المشكلة عند الابناء ايضا.

2:التنفس من الفم قد يؤثر على شكل الاسنان ويسبب خلل واعوجاج فى الاسنان.

3:اهمال تركيب الأسنان والضروس بعد خلعها قد يسبب اعوجاج الاسنان.

4:اعوجاج الاسنان عند الاطفال قد يكون بسبب مص الأصابع مما يسبب التوائها.

5:الجز الشديد على الاسنان يسبب الاعوجاج، قد يكون الجز على الاسنان مشكلة نفسية لذلك يجب علاجها فورا.

ولعلاج المشكلة ينصح بتركيب تقويم الاسنان مع الاهتمام بغسل الاسنان بالفرشاة والمعجون دائما واستخدام يعد الاسنان بعد تناول الطعام