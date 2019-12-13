3 مسجلين خطر يسرقون بندقية ومصوغات ونقود من شقة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة بندقية مرخصة، ومبلغ مالى، ومصوغات ذهبية، من شقة ضابط شرطة بالمعاش، وأرشد المتهمون عن المسروقات، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شقة ضابط شرطة بالمعاش، للسرقة على يد مجهولين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكبى الواقعة، استولوا على بندقية مرخصة، ومصوغات ذهبية، ومبلغ مالى، وتبين وجود اثار بعثرة بمحتويات الشقة.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن كلا من " سمير" و"سيد" و"أحمد" مسجلين خطر، وراء ارتكاب السرقة، وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين، والقبض عليهم.

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة شقة اللواء، وأرشدوا عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.