ضبط عاطلين وراء سرقة 5 شقق سكنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة 5 شقق سكنية، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطلين، مقيمي ببولاق الدكرور، بسرقة عدد من الشقق السكنية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وضبطهما، وعثر بحوزة أحدهما على فرد خرطوش، وطلقة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 حوادث سرقة، وأرشدا عن المسروقات، وذكرا إنفاقهما النقود التى استوليا عليها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.