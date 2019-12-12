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ضبط نصف كيلو هيروين بحوزة تشكيل عصابى فى طنطا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:15 م
ضبط نصف كيلو هيروين بحوزة تشكيل عصابى فى طنطا حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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تمكن العقيد حسام الجارحي وكيل الاداره العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط تشكيل عصابي، يضم 3 متهمين وبحوزتهم نصف كيلو هيروين وبندقية خرطوش بعد مطاردة فى شوارع مدينة طنطا بالغربية.
كانت معلومات قد وردت للادارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا بقيام كل من "  ن.م ا" وشهرته الحارتي  23 سنه، . " ز. ر " وشهرته راغب  26سنه، "  ك. م .د " وشهرته دياب 26 سنه، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة المخدرات، وعقب تقنيين الاجراءات تم اعداد مأمورية لضبط المتهمين، وفور مشاهدة المتهمين للقوات حاولوا الهروب بسيارة فى شوارع مدينة طنطا،  وتم ضبطهم وبحوزتهم نصف كيلو هيروين وبندقية خرطوش و8طلقات و2سلاح أبيض و سيارة ملاكى تحمل رقم 8432، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين.
 
 
 
 

 

 


مدير امن الغربيه

مكافحه المخدرات

طنطا

هيروين

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