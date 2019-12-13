سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تستعرض الموقف التفاوضى للمجموعة العربية وتبحث التعاون مع ألمانيا وبريطانيا

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:31 م
وزيرة البيئة تستعرض الموقف التفاوضى للمجموعة العربية وتبحث التعاون مع ألمانيا وبريطانيا وزيرة البيئة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عدد من اللقاءات على المستوى الثنائي مع كل من رئيس مجموعة المفاوضين العربية بجامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة بغربي اسيا ووزير البيئة لألمانيا ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للتغيرات المناخية (COP26)، خلال الساعات الأخيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد.
 
خلال الاجتماع مع رئيس المفاوضين العرب بجامعة الدول العربية، تم استعراض الموقف التفاوضي العربي الموحد، وكيفية تحقيق المصالح العربية المشتركة في إطار العملية التفاوضية حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على دعم مصر الدائم للمواقف العربية في قضايا المناخ والتصدي لآثاره.
 
وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد لقاء ثنائيا مع وزير البيئة الألماني للحديث عن الوضع الحالي لاتفاق باريس، حيث أكدت ان هناك مخاوف متزايدة في العديد من الدول النامية بسبب عدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها وخاصة في مجال آليات التنفيذ المتمثلة في التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وأيضا آليات المادة السادسة والخاصة بتداول سندات الكربون مما يؤدي إلى عرقلة العملية التفاوضية، كما عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للتغيرات المناخية (COP26).
 
وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى إنجاح عمل المفاوضات القادمة في جلاسكو من خلال العمل مع رئاسة الجولة المقبلة، كما أشادت بالتعاون القائم بالفعل مع بريطانيا من خلال مشاركتهما في قيادة مبادرة التكيف والتي حققت نجاحا كثيرا بانضمام أكثر من 100دولة و٧٠ منظمة.
 
وأضافت الوزيرة أن شعار المؤتمر المقبل سيكون "حلول من الطبيعية" وقد تم بالفعل العمل عليه وسوف ينطلق في مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ وان موضوعات البيئة وتغير المناخ على رأس أجندة عمل المؤتمر، كما التقت الوزيرة ممثلي مجموعة PEW العاملة في مجال حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتم استعراض الأوراق العلمية الخاصة بهم لدراسة إمكانية تعميق التعاون بينها وبين مصر حيث ترأس مصر متمثلة في الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لمدة عامين وقد أطلقت من خلاله مبادرة ضم الاتفاقيات الثلاثة البيئية اتفاقية التنوع البيولوجي.
 
WhatsApp Image 2019-12-13 at 2.38.21 PM
 

WhatsApp Image 2019-12-13 at 2.38.17 PM
 

WhatsApp Image 2019-12-13 at 2.38.15 PM
 

WhatsApp Image 2019-12-13 at 2.38.13 PM
 
 

وزيرة البيئة

مؤتمر شباب العالم

التغيرات المناخية

التنوع البيولوجى

مؤتمر المناخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة البيئة تستعرض أمام ملكة إسبانيا التجربة المصرية فى توفير الأمن الغذائى

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:52 م

وزيرة البيئة: طفرة حقيقية فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:30 ص

وزيرة البيئة تلتقى الأمين العام للأمم المتحدة بمدريد

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:16 ص

وزيرة البيئة: للمرأة دور أساسى فى محاربة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 12:10 م

صور.. تنفيذ حملة نظافة "صحتنا فى نظاقة بيئتنا" بقرية درنكه فى أسيوط

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 11:53 ص

وزيرة البيئة تؤكد على ضرورة توحيد الرؤى الإفريقية فى قضايا التغير المناخى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 11:38 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music

تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music

بعد تعافيه من الإدمان.. مصفف شعر أمريكي يساعد المدمنين بقصات شعر مجاناً

بعد تعافيه من الإدمان.. مصفف شعر أمريكي يساعد المدمنين بقصات شعر مجاناً

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة