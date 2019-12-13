سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موسكو: الوضع فى ليبيا ضمن أجندة حوارنا مع الجانب التركى

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:29 م
موسكو: الوضع فى ليبيا ضمن أجندة حوارنا مع الجانب التركى ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، اليوم الجمعة، أن الوضع فى ليبيا من أولويات الاتصالات الجارية بين روسيا وتركيا، وأن الطرفين يبحثان عن نقاط تفاهم حول هذا الموضوع.

وقال جروشكو -فى تصريح صحفى أوردته قناة "روسيا اليوم"- "نخوض حوارا سياسيا مكثفا شبه يومى حول مواضيع واضحة تماما ومعروفة لدى الجميع، و نناقش جميع القضايا التى نعتبرها ذات أهمية بالنسبة للأمن الإقليمي".

ورحب الدبلوماسى الروسى بجهود التوسط بين الأطراف الليبية، والتى يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، غسان سلامة، قائلا "ما يجمع بين أناس ذوى الحكمة، هو إدراك أن المشكلة يجب أن يحلها الليبيون أنفسهم، بمشاركة جميع الأطراف الليبية، عن طريق التفاوض".

وأشار إلى أن موسكو أكدت مرارا أن دبلوماسيتها متمسكة بالحفاظ على قنوات الاتصال مع جميع الأطراف الليبية.

 


موسكو

ليبيا

تركيا

أخبار روسيا

ارهاب تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مواطن يفضح مذيع "مكملين": "عمالين تقولوا تدخل مصرى فى ليبيا وعمرك ما اتكلمت عن التدخل التركى"

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:31 م

فتاوى إخوان ليبيا تجيز الباطل.. إنشاء قواعد عسكرية تركية بالبلاد "حلال".. المفتى المعزول: علينا اغتنام الاتفاقات الموقعة بين السراج وأنقرة .. والنايض: الإخوان أساس الإرهاب وحديث أردوغان عن إرسال قوات غباء سياسى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:30 م

تصاعد الغضب الدولى ضد اتفاق "أردوغان- السراج".. الاتحاد الأوروبى: انتهاك للقانون الدولى.. برلمان ليبيا: المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة.. المجلس الرئاسى: يجب الحجر على السراج لتعريضه المنطقة للخطر

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:00 م

مرصد الإفتاء: تحذيرات الرئيس بخصوص ليبيا جرس إنذار لخطورة الأوضاع

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:35 ص

ألمانيا تتضامن مع قبرص واليونان بشأن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة