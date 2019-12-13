موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 13-12-2019

شهد اليوم الجمعة 13-12-2019، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان البنك الدولى، إن 52 دولة ومانحين آخرين تعهدوا بتمويلات جديدة بقيمة 23.5 مليار دولار لأكثر دول العالم فقراً، وتوجيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بوضع استراتيجية متكاملة جديدة للتواصل الفعَّال مع المجتمع الضريبى، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام آليات تقنية متطورة.
وجاءت أبرز الأخبار الاقتصادية خلال اليوم الجمعة كالتالى:
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