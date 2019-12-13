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موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 13-12-2019

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:29 م
موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 13-12-2019 الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب هانى الحوتى

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شهد اليوم الجمعة 13-12-2019، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان البنك الدولى، إن 52 دولة ومانحين آخرين تعهدوا بتمويلات جديدة بقيمة 23.5 مليار دولار لأكثر دول العالم فقراً، وتوجيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بوضع استراتيجية متكاملة جديدة للتواصل الفعَّال مع المجتمع الضريبى، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام آليات تقنية متطورة.

وجاءت أبرز الأخبار الاقتصادية خلال اليوم الجمعة كالتالى:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبار الاقتصاد

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الاخبار الاقتصادية

المالية

البنك الدولى

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