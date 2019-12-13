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الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:00 م
خالد صلاح
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مقتل 10 وإصابة 6 فى انفجار قنبلة شرقى أفغانستان

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:13 م
مقتل 10 وإصابة 6 فى انفجار قنبلة شرقى أفغانستان أفغانستان
أ ش أ

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لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص مدنيين مصرعهم ، فيما أصيب ستة آخرين بجروح؛ جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بوسط محافظة غازني الواقعة شرقى أفغانستان .

وأوضح متحدث باسم الرئاسة صديق صديقى - فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" أوردتها قناة "طلوع" الأفغانية اليوم /الجمعة/ - أن ضحايا الحادث كانوا على طريق سفر داخل مركبة، ملقيًا باللائمة فى وقوع الانفجار على حركة "طالبان" المتمردة.


كما قالت القناة الأفغانية إنه تم رصد وقوع الحادث صباح اليوم وأن المركبة كانت فى طريقها من محافظة /دايكندي/ إلى محافظة /غازني/، وأن من بين الضحايا القتلى أربعة أطفال.


ويأتى الحادث بعد أيام من تنفيذ حركة "طالبان" اعتداءً وسط محافظة /بروان/ الأفغانية استهدفت خلاله قاعدة "باجرام" العسكرية الجوية الأمريكية وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرات آخرين بجروح، والذى أعلنت الولايات المتحدة فى أعقابه توقف قصير لمفاوضات السلام بين واشنطن والحركة المتمردة.

 


أفغانستان

قنبلة

انفجار

أخبار أفغانستان

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