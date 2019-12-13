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مقتل وإصابة 5 تلاميذ إثر انفجار مقذوف من مخلفات "داعش" بالعراق

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:00 ص
مقتل وإصابة 5 تلاميذ إثر انفجار مقذوف من مخلفات "داعش" بالعراق عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أفاد مصدر أمنى عراقى، الخميس، بأن 5 تلاميذ سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار مقذوف من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى فى قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر الأمنى قوله "إن مقذوفا حربيا من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى انفجر اليوم بالقرب من مدرسة الإبداع، فى قرية كنعوص الواقعة شمالى غربى الشرقاط بمحافظة صلاح الدين؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة تلاميذ وإصابة اثنين آخرين".

وأضاف المصدر "أنه تم نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى وجثث القتلى إلى الطب العدلى ، فيما قامت القوات الأمنية بتطويق موقع التفجير".

 


مقتل وإصابة 5 تلاميذ

انفجار مقذوف

مخلفات داعش

العراق

أخبار العراق

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