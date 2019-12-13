مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق دمرو بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

لقى شخص مصرعه وأصيب أخر فى حادث تصادم دراجة نارية بعربة كارو أمام قرية ميت الليت بطريق المحلة دمرو بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة دمرو، انتقلت شرطة النجدة وسيارة اسعاف لمكان الحادث، وتبين تصادم دراجة نارية بعربة كارو، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة أخر بجروح متفرقة، وتم نقلهما لمستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.