مصرع جندى روسى وإصابة 12 باندلاع حريق فى حاملة طائرات بميناء مورمانسك

كتب محمد جمال

لقى جندى واحد على الأقل مصرعه وأصيب 12 آخرون بعد أن اندلعت النيران فى حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وشبت النيران فى حاملة الطائرات خلال أعمال صيانة فى ميناء مورمانسك الروسى بالقطب الشمالي، وبعد ساعات تمت السيطرة على ألسنة اللهب.

وذكر الأسطول الشمالى أن جثة جندى تم العثور عليها خلال عملية مكافحة النيران، فيما أوضحت وحدة إسعاف محلية أن عدد المصابين وصل إلى 12 أغلبهم يعانون من التسمم من استنشاق عوادم مواد محترقة.

وقالت الشركة المتحدة لبناء السفن فى بيان بعد اندلاع الحريق إنه تم إخلاء الحاملة وإن خدمات الطوارئ تعمل على جهود الإطفاء.

وصرح مصدر فى خدمات الطوارئ أن رجال الإطفاء يجدون صعوبة فى التعامل مع الحريق بسبب الدخان الكثيف الناجم عن احتراق الكابلات.