مستخدمو "فيس بوك" يروجون لتعيين حمو بيكا معيدًا بكلية آداب سوهاج والجامعة تنفى

كتب محمد رضا

انتشرت خلال الساعات الماضية، شائعات على منصات التواصل الاجتماعى تشير إلى تعيين المغنى الشعبى حمو بيكا، معيدًا بكلية الآداب فى جامعة سوهاج، الأمر الذى أثار جدلًا واسعًا لتزايد انتشار الشائعة، الأمر الذى دفع المركز الإعلامى لجامعة سوهاج لإصدار بيان يوضح فيه الحقائق، وينفى الشائعة جملة وتفصيلًا، لافتًا إلى البيانات الصحيحة لشخص آخر تم تعيينه فى هذا المنصب.

وقال بيان جامعة سوهاج، المنشور على صفحة الجامعة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "إيماءً لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى خلال اليومين الماضيين، تحت عنوان "مفاجأة مدوية.. تعيين "حمو بيكا" معيدا بكلية الآداب جامعة سوهاج.. وضرب عرض الحائط بالقانون"، وما أثير من لغط حول تعيين الحسين حسن عبد اللطيف أبو عميرة، المشار إليه"، فإن المركز الإعلامى لجامعة سوهاج يوضح الآتى:



جامعة سوهاج تنفى تعيين حمو بيكا معيدا بكلية الآداب

1- الحسين حسن عبد اللطيف أبو عميرة حاصل على ليسانس الآداب 2006، قسم اللغات الشرقية فرع اللغة الفارسية "بتقدير عام جيد جدا"، وهو الأول على الدفعة بفارق أكثر من 300 درجة عن الثانى فى دفعته، وهو الأول على الدفعة التالية له عام 2007.

2- الشخص المشار إليه تم تعيينه مدرسًا للغة الفارسية بجامعة القاهرة كلية الآثار (كادر عام طبقًا للمادة 126 من قانون تنظيم الجامعات) من عام 2012 وحتى 2018.

3- تم تعيينه معيدًا بكلية الآداب جامعة سوهاج بحكم محكمة بأثر رجعى بتاريخ 2018/6/7 وبناء عليه تقدم باستقالته من جامعة القاهرة وقام بنشر بحث علمى فى المجلة العلمية بكلية الآداب جامعة أسيوط 2014.

4- حصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع من كلية الآداب جامعة أسيوط بتاريخ 2019/11/26 وجارى تعيينه مدرسًا مساعدا بالكلية، وبناء على حصوله على درجة الماجستير.



جامعة سوهاج تفند شائعة تعيين حمو بيكا معيدا فى كلية الآداب

5- له كتاب موسوعى من تأليفه تحت اسم (الوحيد) منشور فى دار الحرم للتراث 2014، تقديم عميد كلية الآداب جامعة المنوفية وعالم اللغة الفارسية أ.د أحمد الشاذلى، وتقديم السفير المحترم محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق.

6- وبالاشارة إلى الادعاءات التى تناولتها صفحات التواصل الاجتماعى، فالادعاء بأنه مطرب كليبات شعبية هابطة فالجامعة لا تعلم شيئا عن ذلك، ومن يدعى بغير ذلك أو يملك دليلًا فليأتِ بإفادة من نقابة الموسيقيين.

7- أما عن الصور المنشورة على صفحته الشخصية (فيس بوك) فلا نرى فيها صور راقصات ولا نعلم عنهن شيئا إلا أنهن طالبات جامعيات كما أفاد الحسين أبو عميرة ومنهن إعلاميات، وذلك فى فترات سابقة قبل تعيينه بالجامعة.

8- وأما عن الادعاء بأنه موظف إدارى، فليس له أساس من الصحة ومن معه ما يثبت أنه عين يوما واحدا موظفا إداريا فليأت بما يثبت ذلك.



شائعة تعيين حمو بيكا معيدًا فى كلية الآداب بجامعة سوهاج

9- وأما عن المذكرات المقدمة من الدكتورة أمال حسين المشرف على القسم والتى تم تحويلها من طرفنا إلى الشئون القانونية فقد تم التحقيق فيها، وأما ما قيل بخصوص محضر يخصه بمباحث الأموال العامة، فكانت خلافات على شراكة بينه وبين محام وانتهت بأنه لا وجود لإدانة من أجل إقامة دعوة قضائية.

10- وأما عن القول بعدم الالتزام بالحضور، فهو ملازم الحضور ولكن لا يذهب إلى مكتب سيادتها ويراه زملاؤه وطلابه وسكرتارية مكتب العميد، إذ لا يمر أسبوع إلا ويقوم بتقديم طلبات معينة، وهو يملك الشهود على ذلك.

11- أما عن إصدار قرار له من عميد الكلية بأن يكون منسقا أو مستشارا ثقافيا لبعض أنشطة الكلية فكان بسبب نشاطه العلمى الذى تقدم ذكره، ولما أثير حوله آنذاك مثل ما يثار حوله الآن قام الأستاذ الدكتور عميد الكلية بوقف القرار وتجميده.

وقالت الجامعة، "والمركز الإعلامى ينشر هذا البيان من منطلق اعلاء مبدأ الشفافية، وتوضيح حقيقة وملابسات الموضوع، واعطاء كل ذى حق حقه، وغلق الطريق على من يريد الإضرار بالصالح العام بإثارته لمعلومات مغلوطة تحدث بلبلة ولغط للرأى".