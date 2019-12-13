مركز التنبؤ بالفيضان فى وزارة الرى يتوقع عدم سقوط أمطار اليوم على مصر

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط فى وزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر إلى عدم سقوط أمطار اليوم الجمعة.
وتم إعلان حالة الطوارىء بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد.
وأوضحت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.
مركز التنبؤ بالفيضان فى وزارة الرى يتوقع عدم سقوط أمطار اليوم على مصرالجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:00 ص
أمطار
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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط فى وزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر إلى عدم سقوط أمطار اليوم الجمعة.
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