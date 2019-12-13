سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مركز التنبؤ بالفيضان فى وزارة الرى يتوقع عدم سقوط أمطار اليوم على مصر

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:00 ص
مركز التنبؤ بالفيضان فى وزارة الرى يتوقع عدم سقوط أمطار اليوم على مصر أمطار
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط فى وزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر إلى عدم سقوط أمطار اليوم الجمعة.

وتم إعلان حالة الطوارىء بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد.

وأوضحت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.


الرى

التنبؤ بالفيضان

الانذار المبكر

الامطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. هطول أمطار غزيرة بالشرقية.. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:56 ص

المترو يعلن تعطل الخط الأول نتيجة اهتزاز الشبكة الكهربائية بعد سقوط الأمطار

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:53 ص

الشتاء يكشر عن أنيابه.. طقس سيئ يضرب المحافظات.. أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والجيزة.. توقف حركة الملاحة والصيد بالبحيرة وكفر الشيخ.. وإغلاق بوغاز رشيد.. والمحافظون يرفعون الطوارئ.. صور

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:40 ص

أمطار غزيرة على القاهرة الكبرى والمحافظات وانخفاض درجات الحرارة.. صور وفيديو

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:20 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة