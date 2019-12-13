محمد صلاح يدخل قائمة أكثر الرياضين كسبا للمال.. وميسى يتربع على القمة

كتبت مريم بدر الدين

دخل النجم المصرى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، قائمة أكثر الرياضين كسبا للأموال لعام 2019، والتى أصدرتها مجلة "فوربس الأمريكية، بمبلغ وصل إلى 25,1 مليون دولار.

وتصدر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، قائمة أكثر الرياضين كسبا للأموال في عام 2019، بمبلغ وصل إلى 127 مليون دولار.



ميسى

واحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثاني بمبلغ وصل إلى 109 ملايين دولار، وبفارق 4 ملايين دولار حل البرازيلي نيمار في المركز الثالث بمبلغ وصل إلى 105 ملايين دولار.

فيما جاء المكلاكم المكسيكي ساوول ألفاريز في المرتبة الرابعة بـ94 مليون دولار، واختتم السويسري روجيه فيدرير قائمة الخمسة الأوائل بـ93 مليون دولار.

ويذكر أنه يدخل في التصنيف جميع ما يحصل عليه الرياضيون من رواتب وجوائز ومكافآت وعقود رعاية، والمثير في الأمر أن المبالغ المالية التي حصل عليها أول 100 رياضي تعادل 4 مليارات دولار أي بزيادة مقدارها 5 في المئة عمّا تم تحصيله في العام الماضي.