محافظ المنوفية: إنهاء مشاكل الصرف الصحي بمجمع مستشفيات ميت خلف

المنوفية -محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، علي إنهاء مشكلة الصرف الصحي الخاصة بمجمع مستشفيات ميت خلف وعرض أي عقبات تواجه التنفيذ عليه لإتخاذ اللازم، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمجمع مستشفيات ميت خلف بشبين الكوم للإطمئنان علي جودة الخدمات الطبية المقدمة وتواجد أطقم النبوتجية، كما كلف رئيس مدينة شبين الكوم برفع كافة الإشغالات أمام المستشفيات ونقل الباعة الجائلين من أمام المجمع حفاظاً علي الصالح العام وتيسيراً لحركة المارة في الطريق .

كما وجه المحافظ فرق التفتيش والمتابعة بالمرور علي مجمع المستشفيات ومراجعة دفاتر الحضور والإنصراف ودفاتر الزيارة وإعداد تقرير مفصل وعرضه عليه، حيث تفقد المحافظ مستشفي الحميات المركزي ومستشفي جراحة المخ والأعصاب وخلال الجوله وجه المحافظ مدير مستشفي الحميات بتوفير سرير عناية مركزه لأحد الحالات الحرجه بالمستشفي ورفع مستوي النظافة بالمستشفى.

وفي طريق عودته تفقد محافظ المنوفية قطعة أرض بمساحة 5000 متر تابعة للمحافظة بطريق ميت خاقان الخلفي حيث وجه المحافظ بوضع تصور لإستغلالها الإستغلال الأمثل بما يعود بالنفع العام علي المحافظة ومواطنيها، كما وجه المحافظ برصف طريق ميت خاقان الخلفي وإعداد حصر بكافة التعديات علي طرح البحر علي مستوي المحافظة للتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالتها .

كما أصدر محافظ المنوفية، تعليماته لرئيس حى غرب مدينة شبين الكوم برفع تجمعات القمامة ووضع صناديق بأماكن بؤر التجمعات بمنطقة كوبرى السمك ورفع كفاءة النفق وتسليك شبكة الصرف الخاصة به وكذا رصف طريق شارع المحطة امتداد شارع صبرى أبوعلم ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمدينة شبين الكوم للوقوف على الحالة العامة للمدينة والتأكد من رفع كافة تجمعات مياة الأمطار بشوارع المدينة ، رافقة خلالها فرق من التفتيش والمتابعة بالديوان العام .

ووجه المحافظ مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بإعداد حصر بسيارات رفع القمامة المتهالكة بمختلف مراكز المحافظة لإجراء الصيانة اللازمة لها وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع أحد رجال الأعمال تفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية وتدعيما لمنظومة النظافة .

وخلال تفقده مول المنوفية التجاري وجه محافظ المنوفية بضرورة التنسيق الكامل مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لسرعة إمكانية تشغيل المول وتذليل كافة العقبات التى تعوق عملية التشغيل حفاظاً على المال العام ، مشيراً بأن المول يعد من المشاريع التنموية على أرض المحافظة نظراً لأهميته وبإعتباره متنفساً لأهالى المحافظة .

كما وجه المحافظ بدراسة إسناد أعمال الجراج التابع للمحافظة والذى يقع خلف المول لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتعظيم سبل الاستفادة منه بما يعد بالنفع العام على المحافظة .