محافظ الدقهلية: ضبط 22 ألف قرص وعلبة أدوية مخدرة داخل صيدلية

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط 22 ألفا و49 قرص وعلبة أدوية مخدرة مخالفة لشروط التداول بإحدى الصيدليات بمركز المنصورة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه بالمرور على الصيدلية بالتنسيق من قبل حملة مكونة من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة وإدارة مكافحة المخدرات أسفرت عن ضبط 450قرص ترامادول، 407قرص بريجابالين،20 ألف و920 قرص ادوية مؤثرة على الحالة النفسية بمكان غير مرخص،120علبة نقط ريفوتريل وكلورازيبام، 120امبول ميدياثيتيك، 32زجاجة ادوية اسرية بمكان غير مرخص.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية والصحية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إنه تم تسليم المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات لعدم وجود ترخيص لمكان تخزينها ولصرفها وتداولها بدون إذن طبيب معتمد.

وفى سياق آخر، قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إنه نفذ مركزا المنصورة وطلخا حملة مكبرة لرفع مستوى النظافة بنطاق المدينتين بحضور مسئولي حي شرق وغرب ومدينتي المنصورة وطلخا .

ففي حي غرب المنصورة قامت رئاسة الحي بازالة دور تاسع علوي بحوض خطاب شارع رقم 1 وفك الشدة الخشبية لدور عاشر علوي بمدينة مبارك لمخالفتهما قيود الارتفاع المسموح بها.

وقامت معدات رئاسة الحي برفع كفاءة النظافة ورفع تراكمات القمامة بشوارع بورسعيد،والجيش،وعبد السلام عارف،ومنطقة العبور،وشارع الجلاء،والمشاية السفلية،وشارع محمود شاهين ومحيط مقابر العيسوي ورفع 290 طن قمامة .

كما قامت رئاسة الحي برفع كفاءة الإنارة العامة من أسلاك وكشافات واعمدة انارة والتأكد من سلامتها وتوفر عناصر الأمان فيها،وصيانة وغسيل البردورات ورفع كافة الاشغالات.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن الحملة اليومية للنظافة في حي شرق المنصورة قامت فيها معدات الحي برفع كافة القمامة والاتربة في شارع قناة السويس ومنطقة توريل حول حديقة الحيوان وجديله خلف مدرسة ابو النجا الصناعية وفى الإمام محمد عبده وشارع المحولات والرشاح والهاويس، وبطول كوبري الاميرية وكنس وجرد التراكمات بجوار البلدورات ورفع القمامة، وزراعة نباتات بالجزيرة الوسطى بجوار مصر للطيران بشارع الجيش، وتم توريد 215 قمامة من نطاق الحى.

كما قامت معدات وسيارات الحي امس بشفط وكسح مياه الأمطار من مناطق تجمعات المياه في منطقة الدراسات، وشارع عبد السلام عارف وشارع الجيش وشارع الغربلة، وشارع الجمهورية وقناة السويس، ورفع كافة الإشغالات ومخلفات قص وتهذيب الأشجار وصيانة بواطات الكهرباء ومراجعة مستوى الإضاءة العامة بالشوارع والتأكد من عمل كشافات الإنارة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة الميدانية اليومية لأعمال النظافة بنطاق مدينتي المنصورة وطلخا والعمل على رفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات والمخالفات ومنع كافة أشكال التعديات.

وأوضح محافظ الدقهلية أن معدات رئاسة مركز طلخا قامت بأعمال رفع التراكمات والاتربة والقمامة والمخلفات الصلبة ومخلفات زراعية بميدان معلا اسفل كوبرى الجامعة، وبشارع الروضة الشريفة بجوار سور مدرسة طلخا الثانويه الزراعية، وكسح مياه الري بارض مدرسة الزراعة ورفع القمامة بجوارها، ورفع اتربة ومخلفات زراعية وصلبة اعلى كوبري شرنقاش، ورفع وتوريد 135طن قمامة للمقلب العمومي.

وقامت رئاسة مركز ومدينة طلخا برفع تجمعات مياه الامطار التى سقطت أمس على مدينة طلخا،وانارة مدخل مقابر قرية الروضة وتركيب 10كشافات ليد لرفع مستوى الانارة داخل المقابر والطريق المؤدي اليها.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار حملات النظافة اليومية بنطاق المحافظة على مدار الساعة لتشمل جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة إلى جانب عمل الأجهزة المعنية في الوحدات المحلية بالتوازي لرفع مستوى النظافة على مستوى المحافظة.