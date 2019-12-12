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محافظ الدقهلية :غلق 6 صيدليات لعدم تعيين مدير صيدلى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:39 م
محافظ الدقهلية :غلق 6 صيدليات لعدم تعيين مدير صيدلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
كتب فريق المحافظات

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وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على غلق 6 صيدليات إداريًا لمدة شهر بسبب ممارسة النشاط الصيدلي دون تعيين مدير صيدلي مسئول

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والغذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة وتطبيق القانون حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملة المرور والتفتيش على عدد من الصيدليات بكفر ابو ناصر مركز دكرنس ،وكفر سرنجا وبشالوش واوليلة مركز ميت غمر .

 

 

 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

محافظ الدقهلية

صيدليات مخالفة

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