محافظ الجيزة يبحث مع نائبة محافظ هونان الصينية تبادل الخبرات فى المجالات التنموية

كتب سيد الخلفاوى

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلا من "وي جوينج" نائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية و"شي يوه وين" المستشار الثقافى الصينى بمصر والوفد الصينى المرافق له وذلك فى إطار توطيد العلاقات ومد خطوط التواصل وبحث سبل التعاون فى عدد من المجالات .

وأكد محافظ الجيزة على العلاقات الوثيقة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصيني شي چين بينج مشيراً إلى أن اللقاء يأتى في إطار تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة مؤكداً على حرص الدولة على تطبيق التجربة الصينية فى تحقيق معدل نمو سريع خلال المرحلة المقبلة حيث تصدرت مصر معدلات النمو الإقتصادى فى المنطقة والذى يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بنسبة 5,7 % .

وأكد المحافظ على السعى خلال الفترة المقبلة على توطيد التعاون وتبادل الخبرات بين محافظة الجيزة وإقليم هونان وخاصة فى المجالات السياحية والبيئية والثقافية والتنموية.

وأهدى محافظ الجيزة درع المحافظة لنائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية كهدية تذكارية كما تم تنظيم برنامج سياحى للوفد الصينى لزيارة عدد من المزارات السياحية بمرافقة ممثلين من محافظة الجيزة وهيئة تنشيط السياحة .

وقد قدمت نائب محافظ مقاطعة هونان الصينية دعوه لمحافظ الجيزة لحضور المعرض الإقتصادي التجاري الصيني الإفريقي الذي سيُقام في مدينة تشانغشا عاصمة إقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية وذلك لتعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين الصين والقارة السمراء، حيث أكدت على إقامة معرض صغير للترويج السياحى بمصر مؤكدة على الترحيب بالتعاون فى المجالات السياحية والثقافية بين محافظة الجيزة وإقليم هونان .