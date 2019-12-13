لحظة إنقاذ "نسر أصلع" من قبضة الموت بأيدى أخطبوط على شواطئ كندا.. فيديو

كتب محمد رضا

يشعر فريق من مزارعى السلمون، بالفخر بعد أن تمكنوا من إنقاذ "نسر أصلع" من أيدى أخطبوط قبالة الطرف الشمالى الغربى لجزيرة فانكوفر بكندا، حيث كانت المجموعة عائدة إلى منزلها العائم عندما سمعوا أصوات صراخ ورذاذ يوم الاثنين الماضى، وفقًا لمزارع السلمون جون إيليت.

بعد فحص الأصوات، قال إيليت، إن الفريق وجد نسرًا كامل الحجم مغمورًا فى الماء مع أخطبوط عملاق كبير فى الماء يحاول جره لأسفل، وشاهد الفريق الصراع بين الطرفين لمدة خمس دقائق تقريبًا، غير متأكد مما إذا كان يجب عليهم التدخل للمساعدة من عدمه.

وقالت إيليت – حسب ما نشره موقع "CNN" - "لم نكن متأكدين مما إذا كان يتعين علينا التدخل لأن هذه هى الطبيعة الأم والبقاء للأصلح، لكن كان الأمر مؤلمًا جدًا لرؤية هذا الأخطبوط وهو يحاول إغراق النسر".

قرر إيليت وفريقه أن يفعلوا شيئًا للمساعدة، وبعد الاقتراب من المعركة بين النسر والأخطبوط، أمسك إيليت بعمود فى حين بدأ زميل آخر فى تسجيل مقطع فيديو للمشهد، وقال: "لقد تمكنت من الإمساك بالأخطبوط وإخراجه قليلاً، ولقد أطلق قبضته التى أعطت النسر وقتًا كافيًا للوصول إلى الشاطئ"، مضيفًا "لم نكن متأكدين بالضبط من كيف سينخفض الأخطبوط عندما اختبرت العمود".

وأوضح إيليت، إنه كان يعمل فى مجال المياه منذ حوالى 20 عامًا ويعترف بأنه رأى أشياء لا تصدق، لكن هذا اللقاء يعتبر أروع ما حدث حتى الآن، مضيفًا "إنها لحظات كهذه.. لماذا أحب عملى وأكون خارج المنزل حيث يمكننى العمل والعيش؟!.. إنه لأمر مدهش تمامًا."

كان إيليت يقرأ تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعى يناقش ما إذا كان ينبغى لفريقه التدخل أم لا، وقال إنه شعور مختلف عندما تشاهد الوضع يتكشف أمام عينيك، وتساءل "هل أنا مخطئ لأننى إنسان وشعرت بالرحمة للطائر؟"، مضيفًا "فى نهاية اليوم، كان كلا الحيوانين على قيد الحياة وبصحة جيدة وذهب كل منهما بطريقته المنفصلة ونشعر بالرضا تجاه ما فعلنا".

قامت الولايات المتحدة بإزالة نسور الصلع من قائمتها الخاصة بالأنواع المهددة بالانقراض والمهددة بالانقراض فى عام 2007، ولكن الطيور لا تزال محمية بموجب قانون حماية النسر الأصلع والذهبى، وقانون معاهدة الطيور المهاجرة وقانون لاسى، وبموجب MBTA، أى شخص يضر هذه الطيور يمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى عامين فى السجن وغرامة قدرها 250.000 دولار.