كهرباء البحيرة: رضا المشتركين عن "الفواتير" جعلت نسب التحصيل 100%

أكد المهندس حمدي عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، أن نسب تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء بالشركة بلغت 100%، مؤكدا أن القطاع التجارى بالشركة يعمل على اصدار فاتورة كهرباء سليمة للمشترك ليضمن سرعة التحصيل.
وأوضح عكاشة لـ"اليوم السابع" أن السبب الرئيسي في وصول نسي التحصيل بالشركة ل100% هو أن المشترك راضى عن قيمة فاتورة الكهرباء التى يتم مطالبته و اقتناعه بأنها تعبر عن استهلاكه الفعلى و لا تعتمد على متوسط استهلاك.
و أشار عكاشة ، إلى أنه منذ 3 اشهر مع بداية اعتماد شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على الصورة فى تسجيل القراءات أصبحت شكاوى المواطنين غير موجوده ، مشيرا إلى أنه يتم محاسبة المخطئ و المتسبب فى اصدار فاتورة خاطئة اولا باول حتى لا تتكرر.
وأوضح عكاشة لـ"اليوم السابع" أن السبب الرئيسي في وصول نسي التحصيل بالشركة ل100% هو أن المشترك راضى عن قيمة فاتورة الكهرباء التى يتم مطالبته و اقتناعه بأنها تعبر عن استهلاكه الفعلى و لا تعتمد على متوسط استهلاك.
و أشار عكاشة ، إلى أنه منذ 3 اشهر مع بداية اعتماد شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على الصورة فى تسجيل القراءات أصبحت شكاوى المواطنين غير موجوده ، مشيرا إلى أنه يتم محاسبة المخطئ و المتسبب فى اصدار فاتورة خاطئة اولا باول حتى لا تتكرر.
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