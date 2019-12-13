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علامات تدل على إصابة طفلك بالصرع..خلى باللك

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:00 م
علامات تدل على إصابة طفلك بالصرع..خلى باللك الصرع عند الاطفال
كتبت نهير عبد النبى

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الصرع عند الأطفال عبارة عن حالة عصبية تؤثر على الجهاز العصبى وتسبب التشنجات ، وقد يصاب الطفل بالصرع ولا يكتشفه الآباء مما يشكل خطورة على حياة الطفل، وحسب ما ذكره موقع healthychildren فإن هناك بعض العلامات التى إذا ظهرت على الطفل تدل على إصابته بالصرع وهى:
 

أعراض الصرع عند الأطفال

1:يعانى الطفل من السرحان لفترات طويلة.
2:التبول اللارادى أثناء النوم.
3: الجز الشديد على الأسنان.
4:تشنجات وحركات لا إرادية بالعينين والوجه والفم.
5:فقدان الوعى.
 
قد يكون الصرع عند الطفل ناتج عن عوامل وراثية أو نتيجة تعرض الطفل لنقص بعض الفيتامينات فى الجسم أثناء الولادة ومنها الكالسيوم والماغنسيوم وفيتامين د أو إصابة الطفل ببعض الالتهابات فى المخ والجلطات أو نزيف فى المخ.
 
عند ظهور أى من  العلامات يجب زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة ، فقد يكون الفحص ذاتى عن طريق تقييم الحالة القلبية والعصبية والعقلية أو عن طريق فحص الدم لتحديد السبب، أو عن طريق أشعة الرنين المغناطيسى على الدماغ.

الصرع عند الاطفال

الصرع

اعراض الصرع عند الاطفال

اسباب الصرع عند الاطفال

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