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الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:32 ص
خالد صلاح
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عشان تقضى الويك إيند بمزاج رايق وهدوء.. اشرب قرفة واتفرج على التليفزيون

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:00 ص
عشان تقضى الويك إيند بمزاج رايق وهدوء.. اشرب قرفة واتفرج على التليفزيون اعدل مزاجك فى الاجازة ـ أرشيفية
فاطمة ياسر

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في عطلة نهاية الأسبوع، يسعى الكثيرون للاستمتاع بالراحة النفسية والرغبة في أخذ قسط كافي من الراحة، والسعادة النفسية، وخلال التقرير التالي سنتعرف علي أبرز الأطعمة والمشروبات الهامة التي تساعد علي تعديل المزاج خلال عطلة نهاية الأسبوع والحصول علي مزاج جيد، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

وللحصول علي مزاج جيد في عطلة نهاية الأسبوع، عليك تناول اللب الأبيض بهو غني بالزنك ويقلل من الشعور بالقلق والتوتر، كما أنه يعمل علي التهدئة الجيدة للنفسية، ولذا يمكنك تناوله خلال مشاهدتك للتلفاز أو عند اللعب المحمول الخاص بك.

الحصول علي مزاج جيد
الحصول علي مزاج جيد

كما أوضح العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناولك لمشروب القرفة يساهم بشكل كبير بالتقليل من الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب، وذلك يرجع غلي أنها تحتوي على نسبة عالية من المنجنيز الذي يساهم في تحسم الأنسجة العصبية بالجسم، والشعور بالراحة.

كما أشارت العديد من الدراسات الطبية، أن تناولك للتفاح يساهم بشكل كبير في الحصول علي مزاج جيد، وذلك يرجع إلي احتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والألياف، والأوميجا3 وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في حصولك علي الراحة النفسية وتقليل من شعور بالتوتر والقلق.

النصائح للحصول علي مزاج جيد
النصائح للحصول علي مزاج جيد

 

ونصح التقرير بإمكانية تناول البطاطا المشوية أو المسلوقة، فهي لها دور كبير في الحصول علي الراحة النفسية وتحسن المزاج، وذلك نتيجة لاحتوائها علي نسبة عالية من فيتامين "سي"  وأ، والمنجنيز والبوتاسيوم، وهذا يجعلها من الأطعمة المكافحة للقلق والتوتر.

 


المزاج الجيد

للشعور بمزاج جيد

نصائح للشعور بمزاج جيد

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