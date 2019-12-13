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ضبط 7 قضايا تهريب بقيمة مليون جنيه وتنفيذ 260 حكما قضائيا فى 24 ساعة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:29 م
ضبط 7 قضايا تهريب بقيمة مليون جنيه وتنفيذ 260 حكما قضائيا فى 24 ساعة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد حسنى

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شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأثمرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – سجائر – راوتر – سماعات سيارات – مستحضرات تجميل – ساعات يد – هواتف محمول)، وتجاوز إجمالى القيمة والتعويض مليون جنيه، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (48) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، سرقة ، مخالفات السائقين).

واستمراراً لنجاح الحملات تم ضبط 1297 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة، تم ضبط  قضية واحدة، وتنفيذ 260 حكما قضائيا متنوعا.

 

 

 


الاموال العامة

جرائم التهريب

حملات امنية

تنفيذ احكام

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