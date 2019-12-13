ضبط هارب من حكمين بالسجن المؤبد بحوزته سلاح نارى فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على مسجل خطر، هارب من أحكام قضائية بالسجن المؤبد، حيث تم ضبطه وبحوزته سلاح نارى " بندقية آلية وطلقات "، تم تحريرالمحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية، تفيد بقيام " مسجل خطر " هارب من أحكام قضائية بالسجن المؤبد، بالتردد على محل إقامته بعزبة العكفان بدائرة المركز، وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

بعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطه المتهم الهارب بمحل إقامته، حيث عثر بحوزته " بندقية آلية و15 طلقة ".

بمواجهته بالأحكام، أقر بها وبحيازته للسلاح النارى، وأضاف حيازته للسلاح النارى بقصد استخدامه في نشاطه الإجرامى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق.