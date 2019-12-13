ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح و 300 جرام هيروين قبل ترويجها على عملائه بقليوب

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط مسجل خطر، مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا جنائية، حيث عثر بحوزته أثناء عملية الضبط على كمية كبيرة من المواد المخدرة " مخدر الهيروين " قبل توزيعها على عملائه في المنطقة، كما تم ضبط سلاح نارى كان بحوزته أيضا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرتالنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بقيام عاطل " مسجل خطر " مطلوب ضبطه إحضاره على ذمة قضايا جنائية، بالاتجار وترويج المواد المواد المخدرة " مخدر الهيروين " على عملائه في المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعولمات الواردة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم أثناء توجه مستقلا دراجة بخارية بدون لوحات معدنية إلى أحد عملائه لتوزيع المواد المخدرة عليه، حيث عثر بحوزته على " 300 جرام من مخدر الهيروين وسلاح نارى بندقية آلية و 5 طلقات و هاتفين محمول ".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لاستخدامه في حماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي، من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهواتف للاتصال بعملائه، واستخدام الدراجة النارية في عملية النقل والترويج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.