سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط شخصين بالشرقية لحصولهما على قروض بنكية بموجب مستندات مزورة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:49 م
ضبط شخصين بالشرقية لحصولهما على قروض بنكية بموجب مستندات مزورة متهمة
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط مساعد مدير مبيعات وسيدة حاصلة على معهد فني، لقيامهما بالحصول على قرض بقيمة 244 ألف جنيه من أحد البنوك بموجب مستندات مزورة بالغربية.

كان قد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بتقدم شخصين بسجلين تجاريين ضمن الأوراق المقدمة لأحد البنوك بفرع طنطا للحصول على قرضين تبين أنهما (مزوران).

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام حاصلة على معهد فنى ومساعد مدير مبيعات مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية بالتقدم لأحد البنوك فرع طنطا بسجلين تجاريين منسوب صدورهما لمكتب سجل تجارى الغربية أحدهما بإسم الأولى برأس مال قدره 50 ألف جنيه للحصول بموجبه على قرض قيمته مبلغ 74 ألف جنيه، والآخر باسم الثانى برأس مال قدره 120 ألف جنيه للحصول بموجبه على قرض قيمته مبلغ 170 ألف جنيه، وتقديمهما ضمن الأوراق المقدمة لفرع البنك بطنطا للحصول على القرضين لتمويل شراء سيارتين لكلاً منهما، وتمكنا من صرف القرضين بموجب تلك المستندات المزورة وشراء سيارتين من إحدى الشركات المتعاقدة مع البنك بمدينة طنطا.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعتين وحصولهما على كشفي الحساب المزورين في غضون عام 2018 من مندوب القروض بالبنك سابقاً، مقيم بدائـرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه من كلٍ منهما (جارى العمل على ضبطه)، كما تأكد ذلك بسؤال مسئول البيع بشركة بيع السيارات، والمتعاقد مع البنك المشار إليه فى بيع السيارتين للمتهمين، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

unnamed
 
 
متهم
متهم

محافظه الغربيه

مباحث الاموال العامه

طنطا

نصب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

كهربا يصل مقر النادى الأهلى لإعلان صفقة انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً

كهربا يصل مقر النادى الأهلى لإعلان صفقة انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً

تامر حسنى بندوة اليوم السابع: جائزة موسوعة جينيس للفنان الأكثر تأثيرا فى جمهوره وليس العالم.. رحلة صعودى كانت من الصفر ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. انتظرونى ممثلا مسرحيا.. وعادل إمام يستحق مليون جينيس ريكورد

تامر حسنى بندوة اليوم السابع: جائزة موسوعة جينيس للفنان الأكثر تأثيرا فى جمهوره وليس العالم.. رحلة صعودى كانت من الصفر ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. انتظرونى ممثلا مسرحيا.. وعادل إمام يستحق مليون جينيس ريكورد

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة