ضبط شخصين بالشرقية لحصولهما على قروض بنكية بموجب مستندات مزورة

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط مساعد مدير مبيعات وسيدة حاصلة على معهد فني، لقيامهما بالحصول على قرض بقيمة 244 ألف جنيه من أحد البنوك بموجب مستندات مزورة بالغربية.

كان قد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بتقدم شخصين بسجلين تجاريين ضمن الأوراق المقدمة لأحد البنوك بفرع طنطا للحصول على قرضين تبين أنهما (مزوران).

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام حاصلة على معهد فنى ومساعد مدير مبيعات مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية بالتقدم لأحد البنوك فرع طنطا بسجلين تجاريين منسوب صدورهما لمكتب سجل تجارى الغربية أحدهما بإسم الأولى برأس مال قدره 50 ألف جنيه للحصول بموجبه على قرض قيمته مبلغ 74 ألف جنيه، والآخر باسم الثانى برأس مال قدره 120 ألف جنيه للحصول بموجبه على قرض قيمته مبلغ 170 ألف جنيه، وتقديمهما ضمن الأوراق المقدمة لفرع البنك بطنطا للحصول على القرضين لتمويل شراء سيارتين لكلاً منهما، وتمكنا من صرف القرضين بموجب تلك المستندات المزورة وشراء سيارتين من إحدى الشركات المتعاقدة مع البنك بمدينة طنطا.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعتين وحصولهما على كشفي الحساب المزورين في غضون عام 2018 من مندوب القروض بالبنك سابقاً، مقيم بدائـرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه من كلٍ منهما (جارى العمل على ضبطه)، كما تأكد ذلك بسؤال مسئول البيع بشركة بيع السيارات، والمتعاقد مع البنك المشار إليه فى بيع السيارتين للمتهمين، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.