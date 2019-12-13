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صور.. هبوب الرياح على مدن كفر الشيخ والمحافظ يعلن استمرار رفع درجة الاستعداد

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:13 م
صور.. هبوب الرياح على مدن كفر الشيخ والمحافظ يعلن استمرار رفع درجة الاستعداد
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، هبوب رياح ما بين متوسطة وشديدة على بعض المناطق بالمحافظة، وتحسن ملحوظ فى الطقس عن أمس الذى شهد هطول أمطار غزيرة.

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وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

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كما كلف محافظ كفرالشيخ بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس خاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال المدة الحرجة، حرصا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً على التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفاً بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل kafinfo@mahLyat.EG لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، كما يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك على الأيميل https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/ ورقم الهاتف 0473138961 والخط الساخن 19588 والواتس آب 01281661880 والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.


 
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