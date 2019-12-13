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صور.. مصادرة "بيانو وشيش ومكبرات صوت" فى حملة على المنشآت السياحية بالدقى

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:55 ص
صور.. مصادرة "بيانو وشيش ومكبرات صوت" فى حملة على المنشآت السياحية بالدقى رئيس حى الدقى خلال الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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شن اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، حملة مبكرة على المنشآت السياحية للتأكد من الالتزام الكامل بالشروط والتراخيص.

وأكد عبد الفتاح، فى بيان اليوم أنه شكل لجنة من السياحة والبيئة ورخص المحلات والإعلانات، والإشغالات والتفتيش والمتابعة من المحافظة، بالاشتراك مع شرطة المرافق، حيث

وتمكنت الحملة من تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكشفت صور الحملة عن مصادرة عدد من "الشيش"، ومكبرات الصوت ، وبيانو من إحدى المنشآت السياحية.

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