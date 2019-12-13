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صور.. محافظ البحيرة يستمع لمشاكل المواطنين بعد افتتاح مسجد الغريانى بكفر الدوار

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:20 م
صور.. محافظ البحيرة يستمع لمشاكل المواطنين بعد افتتاح مسجد الغريانى بكفر الدوار
البحيرة – فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على دور المشاركة المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والتثقيفية.

جاء ذلك خلال افتتاح مسجد الغرياني بقرية كوم البركة التابعة لمركز كفر الدوار والمقام  بالجهود الذاتية على مساحة 500 متر بتكلفة 2 مليون جنيه .

وعقب انتهاء الافتتاح التقى محافظ البحيرة بأهالي القرية ولستمع منهم عن أهم احتياجاتهم التي تمس حياتهم اليومية ووعدهم بالعمل على تلبية كافة احتياجاتهم .

شارك فى افتتاح المسجد الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة كفر الدوار، بالإضافة إلى القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية، وعدد كبير من أهالى ومواطنى القرية والقرى المجاورة .

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغريانى بكفر الدوار ويناقش مشاكل المواطنين (2)
 

 

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغريانى بكفر الدوار ويناقش مشاكل المواطنين (3)
 

 

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغريانى بكفر الدوار ويناقش مشاكل المواطنين (4)
 

 

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغريانى بكفر الدوار ويناقش مشاكل المواطنين (5)
 

 

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغريانى بكفر الدوار ويناقش مشاكل المواطنين (6)
 

 

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغريانى بكفر الدوار ويناقش مشاكل المواطنين (7)
 

 

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغريانى بكفر الدوار ويناقش مشاكل المواطنين (8)
 

 


البحيرة

قرية كوم البركة

مسجد الغريانى

محافظ البحيرة

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