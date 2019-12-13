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صور.. مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:00 م
صور.. مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش اليوم فى بيان له، حدوث انهيار أرضي بحى ضاحية السلام ناتج عن وجود بئر قديم وتم تأمين المنطقة بالكامل حتى لا يتعرض أحد للخطر.

 

وتابع البيان أنه تم التعامل بالمعدات من سيارات ولوادر، ردم الانهيار الذى تبين أنه بطول 15 مترا وهو بيارة صرف مجمعة قديمة ومدفونة وتم فتح الطريق .

 

وفى سياق متصل أعلن مجلس مدينة العريش أن ماجد محمد أحمد رئيس المدينة عقد اجتماع بسكرتير المجلس ومدير المتابعة ورؤساء القطاعات والأحياء ومندوب شركة  النظافة إدارة تحسين البيئة وممثل الشئون القانونية وشئون المجالس والإدارة الهندسية ورئيس لجنة النظافة .

 

وقال رئيس مدينة العريش إنه غير راض عن مستوى النظافة داخل المدينة وشدد على متابعة الاحياء ورفع كفاءة النظافة داخل الأحياء، ومتابعة سيارات النظافة، ومتابعة شركات الحفر وإعادة الردم بعد الانتهاء من الأعمال.

 

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، تواصل القيام بأعمال خدمية تشمل تجهيز لرصف طرق وشبكات كهرباء فى إطار تنفيذ الخطط الخاصة بالرصف للشوارع وصيانة الشبكات والاستجابة بشكاوى المواطنين بشأن أى تعطل للخدمات والتنسيق مع جهات الاختصاص من المديريات والشركات لسرعة التنفيذ.

 

كما تم فى حى عاطف السادات قيام أهالى بمجهودهم الشخصي  التجهيز لاحتمالات سقوط امطار بالكشف عن غرفه كانت أهملت منذ فترة ودخولها الخدمة ، وازاله البلدورة القديمة من جانبى الطريق وامام مسجد الأشراف  بشارع الفاتح بحي ابو صقل  وجارى أعمال التوسعات والتطوير، واستكمال اعمال تطهير عدد٣مطابق صرف صحى  بمشاركة فريق عمل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتطهير مطبق صرف صحى بشارع الشاليهات، واصلاح موقع 2 انفجار صرف صحى بشارع الامير الصباح وشارع الإمام أحمد ، كما تواصلت اعمال قص وتهذيب الأشجار داخل المدينة فى حى أبو صقل وحى ال ايوب .

 

مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية (4)
مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية 

 

مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية (5)
مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية

 

مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية (6)
مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية 

 

مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية (1)
مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية 

 

مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية (2)
مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية 

 

مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية (3)
مجلس مدينة العريش ينتهى من إصلاح انهيار أرضى بحى الضاحية 

شمال سيناء

العريش

مجلس مدينة العريش

سيناء

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