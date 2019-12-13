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صور.."متحف السكة الحديد" تعرف على تاريخ وسائل النقل فى مصر والعالم

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:28 م
صور.."متحف السكة الحديد" تعرف على تاريخ وسائل النقل فى مصر والعالم متحف السكة الحديد
كتب رضا حبيشى تصوير حسن محمد

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يعتبر متحف السكة الحديد شاهد على تاريخ النقل فى مصر والعالم، حيث يرصد تاريخ كافة وسائل النقل من الدواب حتى وسائل التنقل منذ صناعتها وهى فى شكلها البدائى.

والمتحف تم إنشاؤه فى يناير 1833، واُفتتح فى 1932 ويحكى تاريخ كافة وسائل النقل على مر العصور، وليس فقط منذ إنشاء السكة الحديد عام 1851.

ويضم المتحف المكون من طابقين نماذج للقطارات البخارية وأدوات السكة الحديد وكافة الوثائق والمستندات الخاصة بالسكة الحديد بدءًا من عقد إنشاء أول خط سكة حديد بين القاهرة والإسكندرية والموقع بين عباس باشا حاكم مصر وروبرت استيفنس ابن مخترع القاطرة البخارية عام 1851 مرورا بكافة الوثائق الأخرى المتعلقة بالسكة الحديد وتطويرها على مستوى مصر والعالم.

كما يضم المتحف ثانى أكبر قاطرة بخارية فى مصر والقطار الملكى ويعرض نماذج للقطارات على مدار مراحل تطورها والإشارات منذ أن كانت يدوية، وبانوراما لخط سكة حديد كامل.

ويسرد المتحف مراحل تطور طباعة التذكرة وكيفية طباعتها والأدوات المستخدمة فى طباعتها، كما يعرض فى جناح مستقل وسائل النقل الأخرى من الطائرات على مراحل تطورها إلى الدواب والمراكب الشراعية، ويعرض المتحف نماذج صور للدواب التى كانت تستخدم قبل إنشاء السكة الحديد وبعدها، وكان كلا منها يستخرج له رخصة.

ويفتح المتحف أبوابه أمام المواطنين ويضم عدد من المرشدين الذين يعرفون الزائرين بطبيعة كل مقتنى من مقتنيات المتحف، وأنه مفتوح للطلاب والجمهور العادى والسائحين الأجانب بأسعار رمزية تبلغ جنيه واحد للطلاب و5 جنيه الجمهور العادى و50 جنيها للأجانب.

 

الرئيس السادات فى عربه القطار
الرئيس السادات فى عربه القطار

 

الماكينه القديمه لطبع التذاكر
الماكينه القديمه لطبع التذاكر

 

تمثال لوجه الملك فؤاد
تمثال لوجه الملك فؤاد

 

جرار القطار الملكي
جرار القطار الملكي

 

عربه القطار الملكي
عربه القطار الملكي

 

عربه حصان للقدامء المصريين
عربه حصان للقدامء المصريين

 

عربه قطار ليفربول مانشيستر ليفربول من الخلف
عربه قطار ليفربول مانشيستر ليفربول من الخلف

 

لوحه شرف اففتاح المتحف
لوحه شرف اففتاح المتحف

 

ماكينه طبع التذاكر
ماكينه طبع التذاكر

 

متحف السكه الحديد (1)
متحف السكه الحديد (1)

 

متحف السكه الحديد (2)
متحف السكه الحديد (2)

 

متحف السكه الحديد (3)
متحف السكه الحديد (3)

 

متحف السكه الحديد (4)
متحف السكه الحديد (4)

 

متحف السكه الحديد (5)
متحف السكه الحديد (5)

 

متحف السكه الحديد (6)
متحف السكه الحديد (6)

 

متحف السكه الحديد (7)
متحف السكه الحديد (7)

 

نموذج كوبري امبابه
نموذج كوبري امبابه

 

نموذج كوبري نجع حمادي
نموذج كوبري نجع حمادي

 

نموذج لعربه قطار ليفربول مانشيستر
نموذج لعربه قطار ليفربول مانشيستر

 

نموذج ماكينه طبع تذاكر السفر
نموذج ماكينه طبع تذاكر السفر

 

نوذج لمركب النقل لقدماء المصريين
نوذج لمركب النقل لقدماء المصريين

 


متحف السكه الحديد

تاريخ السكة الحديد

محطة مصر

السكه الحديد

متحف محطة مصر

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