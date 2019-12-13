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صور.. فتح معمل متكامل للمخبوزات بمدرسة إسنا الثانوية الزراعية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:40 م
صور.. فتح معمل متكامل للمخبوزات بمدرسة إسنا الثانوية الزراعية معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه تم إفتتاح معمل متكامل للمخبوزات داخل مدرسة إسنا الثانوية الزراعية بتكلفة مليون و300 ألف جنيه ، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بالعمل على تحسين نظام التعليم الفني وربطه بسوق العمل داخل المحافظة، والإهتمام بالتطبيق العملي بجانب الدراسة النظرية مما يتيح له الفرصة في الحصول على المهارات الفعلية في سوق العمل والتدريب على أحدث المعدات المتطورة الموجودة ومواكبة التطور.

وأضاف رئيس مدينة إسنا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم رسمياً إفتتاح معمل متكامل للمخبوزات داخل مدرسة إسنا الثانوية الزراعية بتكلفة إجمالي مليون و300 ألف جنية، وذلك ضمن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt والممول من الحكومة المصرية والإتحاد الاوروبي، وذلك ضمن خطوات العمل علي توفير كافة أوجه الدعم للمدارس الفنية داخل إسنا، لما تمثله من أهمية في تحويل المدارس الفنية "الصناعية والزراعية والفندقية" إلى مدارس منتجة لإخراج كوادر بشرية بمهارة متدربة ومتعلمة تلبي متطلبات سوق العمل.

وأوضح محمد سيد سليمان، أن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt والممول من الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبي، يهدف إلى تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتطوير الجودة والموضوعات ذات الصلة بنظام التعليم الفني والتدريب المهني، والإنتقال لسوق العمل (التوظيف)، وتم إختيار مدرسة اسنا الثانوية الزراعية من ضمن 5 مدارس على مستوى الجمهورية، وتم تجهيز البنية التحتية للمكان وتوريد المعدات من شركة بايواثيك الايطالية وهي عبارة عن ( فرن دوار ، غرفة تخمير ، عجانات بأنواعها ، وثلاجات ) وتم تأهيل وتدريب المدرسين لنقل خبراتهم لتدريب الطلاب بما يضمن تعليم فنى مواكب لسوق العمل وأصبحت جاهزة للعمل.

وأكد رئيس مدينة إسنا محمد سليمان، علي أنه يجري حالياً تطوير ودعم العمل مدرسة إسنا الثانوية الفندقية بجميع أقسامها لعمل تطوير لها وتحديث الأقسام ضمن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتم رفع هذا الأمر من مجلس أمناء التعليم إلى الجهات المختصة، وتم التأكيد علي أهمية التعليم الفني وربطه بالتدريب المهني على أرض الواقع لتأهيل الطلاب لسوق العمل، لافتًا إلى إن التعليم الفني قاطرة التنمية في المجتمع موضحًا إننا نعمل على تشبيك الجهات المعنية والتنسيق بينهم لإفادة طلاب وخريجي التعليم الفني واستفادة المجتمع من المنتجات والخدمات المقدمة له.

معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (1)
معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (1)

 

معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (1)
معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (1)

 

معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (2)
معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (2)

 

معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (3)
معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (3)

 

معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (4)
معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (4)

 

معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (5)
معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (5)

 

معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (6)
معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (6)

 

معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (7)
معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (7)
معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (8)
معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (8)

 

معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (9)
معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (9)

 

معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (10)
معمل المخبوزات داخل مدرسة اسنا الثانوية الزراعية الجديد (10)

 

 

 
 
 
 

الاقصر

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دعم التعليم الفني بالاقصر

فتح معمل مخبوزات بمدرسة اسنا الزراعية

مدينة اسنا

دعم الاتحاد الاوروبي للتعليم الفني

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