سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. حى السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:00 ص
صور.. حى السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع حي السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب، أن الحى تبنى فكرة تجميل أكشاك الكهرباء ورسم عليها لوحات فنية مثل الأهرامات والنيل او مناظر طبيعية أو لأحد المزارات السياحية لتجميل الشوارع وإعادة المظهر الحضارى لها. 
 
وأضاف رئيس حى السيدة أنه تم التعاون مع طلبه كلية الفنون التطبيقيه وفنون جميلة، لرسم لوحاتهم الفنية على أكشاك الكهرباء بالشوارع كمظهر حضارى يليق بواجهة السيدة زينب. 
 
وأشار مهران إلى أنه تم رفع كفاءة النظافة بالحى وتم رفع جميع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والجانبية بالحى وبناء عليه تم رفع مخلفات القمامة بدرب الشمس خلف الحديقة الثقافية ورفع مخلفات القمامة والهدم بحارة الوزان بحارة المحتسب  وتم تخصيص يوم الجمعة لكل شياخة بالمشاركة المجتمعية وإزالة كافة المخلفات سواء قمامة او هدم لرفع المخلفات. 
 


حي السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع (1)
حي السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع (1)

حي السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع (2)
حي السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع (2)

حي السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع (3)
حي السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع (3)

حي السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع (4)
حي السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع (4)

حي السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع (5)
حي السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع (5)

حي السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع (6)
حي السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع (6)

 

 


السيدة زينب

القاهرة

اكشاك الكهرباء

تجميل الشوارع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يحيل مسئولى الإسكان والنظافة فى حلوان للتحقيق خلال جولة ميدانية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:23 ص

نائب محافظ القاهرة يطالب بإنهاء إجراءات تشغيل سوق الزاوية الجديد

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 03:43 م

محافظ القاهرة: تسكين 4113 أسرة من سكان المناطق الخطرة بمساكن حضارية

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 02:01 م

القاهرة تبدأ نقل 370 أسرة من الدويقة للأسمرات 3.. هدم 43 عقار بمنطقة الخطورة بالرزاز من بين 63 حفاظا على أرواح الأهالى.. وتوفير وحدات سكنية مجهزة..محافظ القاهرة: وسائل لنقل المواطنين وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء

الأحد، 08 ديسمبر 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة