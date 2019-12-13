صور.. حى السيدة زينب يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية لتجميل الشوارع

كتب سيد الخلفاوى

أعلن الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب ، أن الحى تبنى فكرة تجميل أكشاك الكهرباء ورسم عليها لوحات فنية مثل الأهرامات والنيل او مناظر طبيعية أو لأحد المزارات السياحية لتجميل الشوارع وإعادة المظهر الحضارى لها.

وأضاف رئيس حى السيدة أنه تم التعاون مع طلبه كلية الفنون التطبيقيه وفنون جميلة، لرسم لوحاتهم الفنية على أكشاك الكهرباء بالشوارع كمظهر حضارى يليق بواجهة السيدة زينب.

وأشار مهران إلى أنه تم رفع كفاءة النظافة بالحى وتم رفع جميع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والجانبية بالحى وبناء عليه تم رفع مخلفات القمامة بدرب الشمس خلف الحديقة الثقافية ورفع مخلفات القمامة والهدم بحارة الوزان بحارة المحتسب وتم تخصيص يوم الجمعة لكل شياخة بالمشاركة المجتمعية وإزالة كافة المخلفات سواء قمامة او هدم لرفع المخلفات.