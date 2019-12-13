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صور.. أشهر أكلات الدمايطة فى الشتاء.. "الصيادية والمدفونة وشوربة البحر"

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:00 ص
صور.. أشهر أكلات الدمايطة فى الشتاء.. "الصيادية والمدفونة وشوربة البحر"
دمياط - فريق المحافظات

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لأهالي محافظة دمياط  في فصل الشتاء عادات وتقاليد خاصة في أكلات الشتاء ولياليه الباردة فبخلاف ما يتم تخزينه من الحبوب كالأرز بشكل خاص في القرى ما زال البعض يحرص على تناول الأكلات الشعبية التي لا يستغنى عنها أي بيت مصري، وبالرغم من أجواء الصقيع التي تعيشها مصر الآن، إلا أن العديد من النساء المصريات نسين الوجبات المصرية القديمة مثل “العدس”، “اللوبيا”، “الفول”.

"اليوم السابع" يرصد أبرز الأكلات التى يلجأ إليها الدمايطة لتعينهم على الليالى الباردة فى فصل الشتاء حيث تساعد على الدفء وتمنحهم الطاقة.

ومن أهم وجبات الشتاء عند الدمايطة :

1.شوربة العدس: تعد من  أدفأ الأطعمة الشتوية وتكلفتها بسيطة، حيث يتم عملها فى المنازل كما يتم تقديمها فى أغلب محلات الفول والفلافل.

2.العجوة بالسمنة تنتشر أشجار النخيل بمركز كفر البطيخ وقرية السنانية وكان الدمايطة قديمًا يخزنون العجوة فى قوالب، لاستخدامها فى كعك العيد كما يتناولونها شتاء عن طريق تسخينها بوضع قطع العجوة وقليلا من السمن، وتقلب جيدًا حتى تتشرب السمنة، ويتم تناولها أو وضعها فى سندوتشات تأكل فورًا وهى ساخنة.

3.البطاطا المشوية: تشتهر دمياط كباقي محافظات  مصر منذ زمن بعيد، بتناول البطاطا المشوية يتم إعدادها فى المنزل وتنتشر أيضًا عربات لبيعها مشوية بالشوارع، وتعد من أكلات الشتاء التي تمنح الدفء والتغذية الجيدة للمصريين.

4.القرنبيط: خضار ملىء بالألياف التي تساهم على الهضم والشعور الدائم بالشبع والذي بدوره يوفر الطاقة والدفء للجسم .

ويتناول أهالى دمياط طبق القرنبيط بصلصلة الطماطم وكذلك مقلى فى الزيت وهناك من يفضله مسلوقًا فى الماء المغلى، وهناك من يقوم بقطف ثماره وتمليحه كمخلل.

5. البليلة: يعد طبق البليلة من أشهر وأشهى الأطباق التى يحرص أهالى دمياط على تناولها وتتكون من حبات الغلة "القمح" واللبن إضافة إلى المكسرات ويمكن عملها فى المنزل.

وتشتهر دمياط بأنواع مختلفة من أكلات الأسماك تتميز بها عن مختلف مدن السواحل.

6. الصيادية: تعد الصيادية من أشهر أكلات الشعبية فى دمياط وهى عبارة عن سمك مدفون فى الأرز والبورى والجران والبلطى وهناك أيضًا الأرز الأحمر الملون بالبصل المحمر والتوابل والشورية الحمراء ويصنع منها السمك المسلوق أو المقلى.

7.المدفونة: هى أكلة قديمة يعرفها فقط الصيادون وشبيهة بالكبسة وهى عبارة عن سمك مدفون داخل الأرز العائلات البسيطة تستخدم الشبار البلطى أو الطوبار والبورى.

بينما مدفونة الأسماك الفاخرة حاليًا أصبحت مقصورة على القادرين حيث يتم عملها مع أسماك الحنان والبورى والدينيس والوقار واللوت والجمبرى.

8.طبق شوربة البحر: طبق شوربة البحر عبارة عن وضع الجمبرى والكابوريا وفواكه البحر كـ الكاليمارى بعد تنظيفها جيدًا فى اناء ملئ بالماء المغلى وتغسل عدة مرات لعمل شوربة ويتم إضافة كريمة لها حتى تتخلص من الرائحة الزفرة للأسماك.

 

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