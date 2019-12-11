محافظ دمياط تعلن انطلاق فعاليات الجمعة البيضاء 19 ديسمبر الجارى

دمياط عبده عبد البارى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إنطلاق فعاليات الجمعة البيضاء بالمحافظة " Damietta White Friday" يوم الخميس الموافق 19 من ديسمبر الجارى وحتى الرابع من يناير 2020 ،والتى ستتضمن تخفيضات خلال ايام الخميس والجمعه والسبت من كل أسبوع على منتجات الأثاث الدمياطى بالإضافة إلى التخفيضات التى ستقدمها مجموعة من الفنادق ومحلات الحلويات المشاركين بتلك الفعاليات.

وأضافت محافظ دمياط أن هذا الحدث يقدم خصومات على خدمات مختلفة لأبناء محافظة دمياط والمحافطات الأخرى الأمر الذى سيحقق إنعاش للحركة التجارية بالمحافظة على كافة المستويات فضلا عن المردود الاقتصادى الجيد من تلك المبادرة.