شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

كتب رضا حبيشى

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق طرح مناقصة عامة أمام الشركات المحلية والعالمية لشراء ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا لصالح محطات الخطين الأول والثانى، وذلك ضمن خطتها لتركيب ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا بكافة محطات الخطوط الثلاثة، ونرصد كل ما تريد معرفته عن الماكينات المخطط شراؤها والمناقصة المطروحة خلال التقرير التالى:

ـ الماكينات ستغطى كافة محطات الخطين الأول والثانى.

ـ 20 يناير المقبل آخر موعد لتلقى وتقديم العروض والعطاءات الفنية والمالية من الشركات المتنافسة.

ـ فحص وتحديد الشركة الفائز بالعطاء خلال الربع الأول من 2020.

ـ الماكينات ستساعد فى تقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات.

ـ مواصفات الماكينات الجديدة تعمل باستخدام البطاقات الائتمانية والعملات النقدية.

ـ يمكن للراكب استخراج وشراء التذاكر من هذه الماكينات باستخدام العملات المعدنية والورقية والبطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك بجانب شبابيك التذاكر الموجودة بالمحطات.

ـ يمكن للراكب شحن الكارت الذكى عبر الماكينات وكذلك شحن وتجديد الاشتراكات.